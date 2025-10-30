新商品続々投入で、より楽しい自販機ライフを！

株式会社三福ホールディングス

三福グループの株式会社エヌケイワイは、11月より自販機のラインアップを一新。

チェリオの「セーフガード」、ドトールの「ひのきわみブラック」「ひのきわみ微糖」、サンガリアの「はちみつレモン」「ミルクセーキ」、ブルボンの「牛乳でおいしくこだわりココア」、愛媛飲料の「柑橘チャージ」、そしてアサヒの「モンスターエナジー」など、多彩な新商品を続々と投入してまいります。

季節や気分に合わせて楽しめるラインアップで、地域の皆さまに新しい“選ぶ楽しさ”をお届けします。

安くておいしい、日常に寄り添うドリンクを

物価上昇が続く中でも、株式会社エヌケイワイは「少しでも安く、品質の良い商品をお届けする」ことを使命としています。

サンガリアやブルボンなど、信頼あるメーカーと協力しながら、お手頃価格で満足度の高い商品を厳選。

毎日の一息や、仕事の合間のリフレッシュタイムにぴったりなドリンクを提供してまいります。

価格以上の価値を提供する“こだわりの一本”

一方で、価格以上の満足を感じていただける“プレミアムドリンク”も取り揃えました。

ドトールの「ひのきわみ」シリーズやアサヒの「モンスターエナジー」は、味わいと品質にこだわるお客様にもご満足いただけるラインです。

お客様の多様なニーズに応えるため、幅広い選択肢を展開していきます。

地元愛媛から生まれる元気ドリンク

愛媛飲料の「柑橘チャージ」は、地元・愛媛の恵みを活かした爽やかな一本。

柑橘の香りと酸味が、仕事やスポーツの後のリフレッシュに最適です。

地域とともに歩む三福グループとして、地元の味を積極的に発信してまいります。

まとめ

株式会社エヌケイワイは、これからもお客様の声に寄り添いながら、

“安くておいしい”商品から“少し贅沢な一本”まで、幅広い選択肢をお届けしていきます。

自販機を通じて地域の暮らしを豊かにする──それが私たちの使命です。

■会社名：株式会社エヌケイワイ

■住所：愛媛県松山市高岡町139-6

（地図：https://maps.app.goo.gl/NUVu34nvgTxGzzhY6）

■電話番号：089-921-2096

■HP：https://nky.bz/

■受付時間：平日9:00～17:00