期間限定！ルマンドココアを特別価格50円で販売開始！

株式会社三福ホールディングス

三福グループの株式会社エヌケイワイは、ブルボンの人気商品「ルマンドココア」を、期間限定で特別価格50円にて販売いたします。

ココアならではのやさしい甘さとミルクのコクが楽しめる、満足感たっぷりの一本です。

日頃のご愛顧に感謝を込めて

今回の特別価格は、日頃から当社の自販機をご利用いただいているお客様への感謝を込めたキャンペーンです。

物価上昇が続く中でも、「少しでもお得に、品質の良い商品を提供したい」という想いから実現しました。

お子さまから大人まで楽しめるルマンドココアを、この機会にぜひお試しください。

販売期間と対象自販機

販売期間は売り切り次第終了となります。

在庫状況によっては、年明けまで販売を継続する場合もございます。

対象となるのは、株式会社エヌケイワイが運営する自販機の一部設置箇所です。

見かけた際は、ぜひお早めにお買い求めください。

おいしさと楽しさを、これからも。

三福グループの株式会社エヌケイワイは、今後も地域の皆さまに“おいしさと楽しさ”をお届けできるよう、魅力的な商品を続々と展開してまいります。

「安くて良い商品」「価格以上に価値のある商品」、そのどちらも提供し続けることが私たちの使命です。

■会社名：株式会社エヌケイワイ

■住所：愛媛県松山市高岡町139-6

（地図：https://maps.app.goo.gl/NUVu34nvgTxGzzhY6）

■電話番号：089-921-2096

■HP：https://nky.bz/

■受付時間：平日9:00～17:00