道の駅 みのりの郷東金「オリーブオイルの搾りかすやコーヒーかす等のたい肥」を使ったワークショップ『minoriピクニックワークショップ』開催のお知らせ

東金元気づくり株式会社

道の駅を運営する第三セクター 東金元気づくり株式会社（千葉県東金市田間1300‐3）は、道の駅 みのりの郷東金において同施設内に出店しているスターバックス コーヒー 道の駅みのりの郷東金店と協同で『minoriピクニックワークショップ』を開催いたします。

（協力：三友プラントサービス株式会社（本社：神奈川県相模原市緑区橋本台１丁目8‐21、千葉工場：千葉県東金市滝沢631-1）、東金市）

本ワークショップは、2024年から道の駅 みのりの郷東金、スターバックス コーヒー 道の駅みのりの郷東金店 、三友プラントサービス（株）と連携して実施している『たい肥コミュニケーション』プロジェクトのお客様参加型の活動です。道の駅みのりの郷東金で収穫したオリーブを搾油する際に出たオリーブオイルの搾りかすやスターバックス コーヒー 道の駅みのりの郷東金店でコーヒー抽出後に出る「コーヒーかす」などを用いてたい肥を作る活動を行い、循環型社会の実現に向けた取り組みを体験いただきます。

minoriピクニックワークショップ チラシ

参加者は、オリーブオイルの搾りかすやコーヒーかすなど、道の駅 みのりの郷東金で排出される廃棄予定の素材を使用してたい肥作りを体験します。

「オリーブオイルの搾りかすやコーヒーかすなどの廃棄物のリサイクル」を学びつつ、道の駅 みのりの郷東金のスイーツや美味しいコーヒーを楽しみながらたい肥を活用した「苔玉づくり」や「寄せ植え」を体験いただき、参加者の皆様と共に『ピクニック』のように大人も子どもみんなが楽しめるワークショップです。

地域の皆様とコーヒーかすのたい肥作り

『minoriピクニックワークショップ』

開催日時： 2025年11月2日（日）13:00～15:30

会 場: 道の駅 みのりの郷東金 特設イベントテント

（千葉県東金市田間1300-3 TEL:0475-53-3615）

コーヒーかすリサイクルループ東金版

道の駅 みのりの郷東金『たい肥コミュニケーション』プロジェクト

道の駅 みのりの郷東金は2024年より『循環型社会の実現に向けた取り組み』として、スターバックス コーヒー 道の駅みのりの郷東金店、三友プラントサービス（株）と連携し、スターバックスの店舗から出たコーヒーかすや、落ち葉、米ぬか、地元の木材加工で出る木くずや東金産オリーブのポマス（オリーブオイルの搾りかす）などを原料に、たい肥化の実証実験『たい肥コミュニケーション』プロジェクトを地域の皆様と共に実施しています。

東金元気づくり株式会社（道の駅 みのりの郷東金）

東金元気づくり株式会社は千葉県東金市に2014年4月にオープンした「産業交流拠点施設 みのりの郷東金」運営のために、東金市・東金商工会議所・JA山武郡市が出資して設立された第三セクターの会社です。

「産業交流拠点施設 みのりの郷東金」は2015年11月に国土交通省より「道の駅」に登録され、「道の駅 みのりの郷 東金」になりました。連日たくさんのお客様にご来場いただき賑わいを見せています。

東金市で生産される農産物や植木の販売促進はもとより、ご来場の方々に「ウレシイ・オイシイ・タノシイ」を感じていただける、お客様第一主義でサービスをご提供しております。

お問合せ

東金元気づくり株式会社（道の駅 みのりの郷東金）

担当：内山

千葉県東金市田間1300-3

TEL：0475-53-3615

https://minorinosato-togane.com

info-genki@minorinosato-togane.com