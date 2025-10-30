こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
USB Type-C対応の軽量・コンパクトなモバイルスキャナー ScanSnap iX110新登場
人気クリエイター ミチル氏、せきの氏、ダ・ヴィンチ・恐山氏とのコラボカバーも展開。キャンペーンで本体＋カバーが当たる！
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、ワンタッチでスピーディーに書類を電子化するイメージスキャナー「ScanSnap」シリーズの新モデル「ScanSnap iX110」を、2025年11月13日より販売開始します。
従来モデル「ScanSnap iX100」は軽量・コンパクトながら高性能を誇るモバイルスキャナーとして、幅広いユーザーに支持されてきました。今回の新モデル「ScanSnap iX110」は、お客様からのご要望を多くいただき、従来のMicro USBからUSB Type-Cポートへと変更。最新のデバイス環境にマッチした使いやすさを提供します。
さらに、いつでもどこでもScanSnapライフを楽しめるオリジナルカバーの展開をスタート。第1弾は人気クリエイター3名とコラボレーション。『きのこの山ワイヤレスイヤホン』で話題のプロダクトクリエイター・ミチル氏をはじめ、イラストレーター・せきの氏、ライター・ダ・ヴィンチ・恐山氏（以下 敬称略）がデザインを手掛けた、個性豊かなカバーが登場します。
また、このコラボレーションを記念して、ScanSnap 公式XおよびInstagramにて、プレゼントキャンペーンを開催。ScanSnap iX110本体とお好きなデザインカバーのセットを、各SNSで1名様にプレゼントいたします。
ScanSnapはアナログとデジタルをつなぎ、様々な角度から、ビジネスの効率化や快適な暮らしをご提供します。
ScanSnap iX110の特長
1.充実の機能を搭載したモバイルスキャナーが、USB Type-C対応でさらに使いやすく
充実の機能を搭載したモバイルスキャナーが、USB Type-C対応でさらに使いやすく
バッテリーを搭載し、多彩な読み取り機能で、様々な書類整理をサポートするモバイルスキャナーがリニューアル。
従来モデル「iX100」に寄せられた多くのご要望にお応えし、USB Type-Cポートを搭載。最新のデバイス環境にあわせて、日々の使いやすさをさらに向上させました。
２．専用ソフトウェア「ScanSnap Home」や、クラウドサービスと連携できる「ScanSnap Cloud」の活用で、スキャン後の整理・活用もスムーズに
スキャンした原稿の管理・活用は、専用ソフトウェア「ScanSnap Home」がトータルにアシスト。原稿の閲覧・整理・情報抽出・検索から、各種アプリケーションとの連携まで、幅広くサポートします。
さらに、様々なクラウドサービス(注1)にスキャンデータを直接保存するサービス「ScanSnap Cloud」をご使用いただくと、原稿をスキャンするだけで、原稿種の自動判別からクラウドサービスへの保存までを、PCやスマートフォンを介さずに完結できます。
人気クリエイターのデザインカバーで、スキャンライフをもっと楽しく
～ミチル、せきの、ダ・ヴィンチ・恐山とScanSnapがスペシャルコラボ～
屋内でも外出先でも、持ち運びに便利なScanSnap iX110だからこそ、ユーザーの皆様にいつでもどこでもスキャンライフを楽しんでいただきたい。そんな思いから、付け替え可能なデザインカバーが新登場（注2）。第1弾は、人気クリエイター3名とコラボしたデザインカバーをお届けします。
自宅でも、オフィスでも、外出先でも。
皆さまのScanSnapを鮮やかに彩り、日々のスキャン体験に楽しさをお届けします。
今後も様々なデザインカバーの展開を予定していますので、引き続きご注目ください。
印刷協力：Printio（https://printio.me/）
1.プロダクトクリエイター・ミチル デザイン
ホワイト
ブラック
SNSを中心に活動するプロダクトクリエイター。
『氷山になるティッシュケース』『ライオンの鉛筆削り』『賛辞のおやつ』など、ユニークな発想で“架空のプロダクト”を次々と生み出し、話題を集める。
「見た瞬間に伝わる面白さ」を大切にした、心くすぐるプロダクト制作が魅力。
X：https://x.com/mitiruxxx
Instagram：https://www.instagram.com/mitiru66/
2.イラストレーター・せきの デザイン
ホワイト
ブラック
漫画家・イラストレーター。
思わず「フフッ」と笑ってしまう、シュールな4コマが人気の漫画家・イラストレーター。
SNSやWeb媒体に掲載される、ついついクセになる漫画に心をつかまれる人が続出。
「まいにちたのしい4コマ」や、人気の4コマ&漫画を厳選した「ちくちくぴろんぴろん」などの書籍も発売中。
X：https://x.com/sekino4koma
Instagram：https://www.instagram.com/sekino_manga/
Web ：https://sekino.blog.jp/
3.ライター・ダ・ヴィンチ・恐山 デザイン
ホワイト
ブラック
小説家・漫画原作者・ライター・編集者。
ネットメディア「オモコロ」では編集・執筆を担当し、ARuFa氏とのネットラジオ『匿名ラジオ』でも人気を集める。
仮面を着けて活動するスタイルや、独自の視点で綴る文章が話題を呼び、SNSを中心に熱狂的なファンを持つ。
X ：https://x.com/d_v_osorezan
note：https://note.com/d_v_osorezan
コラボレーション記念キャンペーン開催
2025年10月30日から2025年11月9日のキャンペーン期間中に、ScanSnap公式XおよびInstagramにて、プレゼントキャンペーンを開催。ScanSnap iX110本体とお好きなデザインカバーのセットを、各SNSで1名様にプレゼントいたします。
応募要件は以下をご確認ください。
キャンペーン賞品
●ScanSnap iX110とお好きなデザインカバーのセットを各SNSで1名様にプレゼント
応募方法
●X
1.@ScanSnapJP（https://x.com/ScanSnapJP）をフォロー
2.キャンペーン投稿をリポスト（キャンペーン投稿はScanSnap公式Xアカウントにピン止めしております）
3.さらにキャンペーン投稿へのリプライで「#ScanSnapiX110」のハッシュタグと、「当選したらどんなことに使いたいか」を投稿していただいた方は当選確率が2倍になります！
※同一人物による複数アカウントからの応募は無効となりますのでご了承ください。
●Instagram
1.@scansnap_jp.pfu（https://www.instagram.com/scansnap_jp.pfu）をフォロー
2.キャンペーン投稿にいいね！（キャンペーン投稿はScanSnap公式Instagramアカウントにピン止めしております）
3.さらにキャンペーン投稿へのコメントで「当選したらどんなことに使いたいか」を教えてくれた方は当選確率が2倍になります！
※同一人物による複数アカウントからの応募は無効となりますのでご了承ください。
キャンペーン期間
2025年10月30日～2025年11月9日
キャンペーン投稿はこちら
ScanSnap公式X：@ScanSnapJP
ScanSnap公式Instagram：@scansnap_jp_pfu
※応募要項および注意事項詳細は、各SNSの投稿をご確認ください。
販売価格・販売開始日
https://digitalpr.jp/table_img/2674/121419/121419_web_1.png
商標について
・ScanSnapは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
注1：連携するクラウドサービスには、別途料金がかかる場合がございます。
注2：ScanSnap iX100をご利用中のお客様もご利用いただけます。
注3：デザイン入り排出ガイドのみの提供となります。スキャナー本体は付属しません。
本件に関するお問合わせ先
スキャナー製品に関するお問い合わせ先
株式会社PFU
イメージング サービス＆サポートセンター
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/support/
キャンペーンに関するお問い合わせ先
株式会社PFU
ScanSnapキャンペーン事務局
E-mail：scansnap-marketing@ml.ricoh.com
関連リンク
ScanSnap紹介サイト
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/
「PFUダイレクト」ホームページ
https://www.pfudirect.jp/view/category/scansnap
ScanSnap公式Facebook
https://www.facebook.com/ScanSnapJP
ScanSnap公式X(旧Twitter)
https://x.com/ScanSnapJP
ScanSnap公式Instagram
https://www.instagram.com/scansnap_jp.pfu
