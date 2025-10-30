こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション_ホテル開業10周年記念 「Saborino」コラボレーション_宿泊プラン「The Rewarding Retreat」を発売
日々頑張る人が自分を大切にできる時間や体験を届けたい 期間：2025年11月1日(土)～2026年3月31日(火) 場所：ホテル客室、インルームダイニング（ルームサービス）
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション(所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田 哲也)では、2025年11月1日(土)～2026年3月31日(火)までの期間、ホテル開業10周年を記念し、シートマスクブランド「Saborino(サボリーノ)」とのコラボレーションした宿泊プラン「The Rewarding Retreat(ザ リウォーディング リトリート)」を発売いたします。
「がんばらなくても いいジブン」をキャッチコピーに展開する「サボリーノ」は、日々頑張る自分に寄り添うブランドです。「サボリーノ」が提供する“タイパ”の価値は、単に時間を短縮することではなく、その余白で心にゆとりをもたらすことにあります。当ホテルは、仕事や食事、人とのつながりを大切にし、日々挑戦を続ける方々に選ばれるホテルブランドで、そうした方々が忙しい日常を離れ、心身を整えるひとときを過ごせる場所を提供しています。両社に共通する「日々頑張る人が自分を大切にできる時間や体験を届けたい」という想いから、今回のコラボレーション宿泊プランが実現しました。
本プランでは、ホテルに10室のみ設けられた高性能空気清浄機を備えた「Pure wellness room(ピュア ウェルネス ルーム)」でゆっくりとお寛ぎいただきます。さらに、客室には「サボリーノ」メガショット 朝用、夜用シートマスクをご用意し、滞在中もしっかりスキンケアしながら、健やかな肌と心地よい時間をお楽しみいただけます。翌朝は、香り豊かなアフタヌーンティースタイルの特別朝食をルームサービスでお届けし、心地よい目覚めとともに贅沢な一日のはじまりを演出いたします。
ゆったりとしたホテルステイと、美容や美食に彩られた特別な時間を心ゆくまでお楽しみください。
■ホテル開業10周年記念宿泊プラン「The Rewarding Retreat」について
本プランは、自分の時間を大切にする現代人をターゲットに、レジャーでのご旅行でも、出張時のご滞在でも、自分に掛けるスキンケアの時間や朝の食事を大切にする方にふさわしいプランです。4つのポイントで皆さまをお迎えいたします。
1.アメニティ：朝用、夜用フェイスマスク
客室には「サボリーノ」メガショットを２種類ご用意いたします。
さらに携帯用に、下記商品の7枚入りをセットにしたものをオリジナルポーチに入れてお渡しいたします。
サボリーノ メガショット 朝用ツヤピールマスク CC
サボリーノ メガショット 夜用白玉美容マスク
2.ご朝食 ：ルームサービスでのご朝食
プランオリジナル朝食はアフタヌーンティースタイルでご用意いたします。アクセントカラーには、メガショットをイメージして、オレンジ色や青色を入れております。サラダや玉子料理をはじめ、フレンチトースト、ワッフルなど華やかな朝食を香りとともに楽しみながら、ゆっくりと身体を目覚めさせるひとときをお過ごしください。
メニュー：
●スタンド-めざめの朝-
1段目
・ポーチドエッグとトリュフマッシュポテト
・ボイルエッグとアボカドとパルメザンチーズ
2段目
・フレンチトースト
・クロックマダム
・ブルスケッタ
3段目
・帆立貝柱のミ・キュイ ガーリックトースト
・ベニズワイガニとカリフラワーのサラダ
バタフライピーのジュレとキャビア
・ライスコロッケとハモン イベリコ バルサミコソース
●サムゲタン風スープ
● LAVAROCK 新大阪 パワーサラダ
●ワッフルと季節のフルーツ盛り合わせ
●コーヒー
3. Pure wellness roomでのご宿泊
客室は、16階に位置する「Pure wellness room」をご用意。米国にて室内環境の質を高める事業を展開するPure Solutions LLCの「7-step process（※）」により、客室内で高品質なきれいな空気を作りだし、安心してご滞在いただける客室です。
4.ドライヤー「MASTER MOIST(マスター モイスト)」を体験
「Saborino」を展開する「BCLカンパニー」が2025年8月5日(火)に発売したドライヤー「MASTER MOIST」を客室に設置しております。髪をただ乾かすのではなく、潤いを守りながら乾かすコンディショニングドライヤーです。スキンケア発想の高保水ドライヤーをご体感ください。
ホテル開業10周年記念宿泊プラン「The Rewarding Retreat」概要
期間：2025年11月1日(土)～2026年3月31日(火)
内容：
・ホテル16階 Pure wellness roomでのご宿泊。
・朝用、夜用フェイスマスクをオリジナルポーチとともにお渡し。
・プランオリジナル朝食をルームサービスでお届け。
料金：2名1室 1名様あたりの利用： 26,030円より
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。別途、大阪府の宿泊税を申し受けます。
※入荷の都合などにより原産地及びメニュー内容が変更になる場合がございます。
※料金はご利用日により異なります。詳しくはホテルまでお問い合わせください。
※状況により営業時間が変更になる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。
※ルームサービスの朝食がついていないプランもご用意いたします。詳しくはホームページをご確認ください。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション 客室予約係
TEL：06-6350-5701 URL：https://www.cyosaka.com
※）Pure wellness room「7-step process」について
空調設備の徹底洗浄、客室内の壁、床、家具などの表面に付着するウイルス、カビ、バクテリアなどを取り除き、部屋全体を抗菌加工します。お部屋内の空気は常に空気清浄機Pureマシーンを通って継続的に循環しており、微粒子量を低減する事で、外気と比べて平均で10倍も清浄な室内空間を実現。
ホームページhttps://www.cyosaka.com/news/event/pureroom/#7step
Saborinoについて
「がんばらなくても いいジブン」をコンセプトに展開するシートマスクブランド。洗顔、スキンケア、保湿下地をじっくりと時間をかけずにできる朝用マスクをはじめ、保湿効果の高い夜用マスク、期間限定マスクなど、忙しい毎日の中でも自分をいたわり、心にゆとりをもたらすさまざまなシートマスクを展開しています。
公式ホームページhttps://www.bcl-brand.jp/special/saborino/facemask/
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
電話：06-6350-5701
関連リンク
ホテル公式WEBサイト
https://www.cyosaka.com/
