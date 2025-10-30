【モンテール】糖質量10ｇ以下※1の『スイータス・プチシュークリーム』など3品を2025年11月1日(土)より、リニューアル新発売

「6Ｐスイータス・プチシュークリーム」は、なめらかなミルククリームが楽しめる糖質量1包装8.3ｇのひと口サイズのシュークリームです。ミルククリームには自社で低温殺菌した牛乳、新鮮な卵を使った専用の自家炊きカスタードにオリジナルホイップや練乳をブレンドし、風味豊かでミルキーなクリームが楽しめます。1粒でも満足感を感じていただけるようコクと甘さの余韻が心地よく広がる味わいに仕立てました。 「スイータス・どら焼（あんこ＆ホイップ）」はミルククリームとオリジナルのあんこをふんわり生地でサンドした、糖質量9.9ｇ※1のどら焼きです。生地は糖質量が多い小麦粉や砂糖を減らし、フラクトオリゴ糖、食物繊維（イヌリン）などを配合して、ふんわりと歯切れの良い生地に仕立てました。小豆の風味豊かな味わいの専用あんこは、定番品のあんこと比べて糖質量を40％ほど抑え、ミルククリームとのハーモニーが楽しめます。 この他、チョコとのハーモニーが楽しめる「3Ｐスイータス・プチエクレア」など、スイーツのおいしさをそれぞれ堪能できるラインアップです。忙しい毎日や自分へのご褒美においしいスイーツをより身近に、手軽に楽しめます。 このシリーズは一般社団法人食・楽・健康協会の山田悟代表理事※2が提唱するロカボ®に基づき商品を企画しています。 モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿







_____________________________________________________



※1 ロカボ糖質＝エリスリトール、フラクトオリゴ糖を除いた糖質量_____________________________________________________※2 一般社団法人食・楽・健康協会 山田悟 代表理事慶応義塾大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部内科学教室、東京都済生会中央病院等での研修を経て北里研究所病院糖尿病センター長。2013年に食・楽・健康協会を設立し、「おいしく、楽しく食べて、健康に」なれる社会の実現を目指している。【ロカボ®とは？】一般社団法人食・楽・健康協会 山田悟 代表理事が推奨する、緩やかに糖質をコントロールする食事法です。ロカボ®は極端な糖質抜きではなく、1日の糖質摂取量を70g～130g以内にし、おいしく楽しく、適正糖質を摂ることを推奨しています。おやつは心の栄養。人生には不可欠なものと考えているため、ロカボ®では糖質量10g以内※3のおやつも推奨しています。※3「ロカボ®」、「ロカボマーク」は一般社団法人食・楽・健康協会の登録商標です。【エリスリトール・フラクトオリゴ糖の糖質量＝ロカボ糖質表記について】エリスリトールやフラクトオリゴ糖は構造的には糖質（炭水化物）の構造をもっています。そのため、通常の重量表記としては糖質に含めます。しかし、通常の糖質（でんぷんやブドウ糖、果糖など）は1g＝3.75kcal以上のエネルギーを含有し、ほぼ100％血糖値を上げてしまいます。こうした中、血糖値を上昇させないエリスリトール（1g＝0kcal）やフラクトオリゴ糖（1g＝2kcal）を、通常の糖質を合算して表記することは、かえって混乱を招きかねません。そのため、今回の成分表示では、エリスリトール・フラクトオリゴ糖を糖質から分離して表示させていただいています。《モンテールについて》