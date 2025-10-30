こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【モンテール】糖質量10ｇ以下※1の『スイータス・プチシュークリーム』など3品を2025年11月1日(土)より、リニューアル新発売
糖質を考えたシリーズをよりおいしく、ブランド名・パッケージを「スイータス」へ一新
洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、糖質量10ｇ以下※1にしたスイーツ『糖質を考えた』シリーズをよりおいしくリニューアル。さらにブランド名とパッケージを一新した「6Pスイータス・プチシュークリーム」など3品を2025年11月1日(土)より全国のスーパーマーケットにて販売します。（販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。）
モンテールでは、糖質が気になる方にも楽しめる糖質を考えたスイーツを展開し、好評です。今回、よりしっかりと甘さやコクのある味わいを楽しめるよう改良。また、おいしさに「やさしさ」をプラスしたブランドコンセプトや、このスイーツを通じて、日々の暮らしに「おやつの時間のワクワク」という彩りをプラスして欲しいという想いを込めて、ブランド名を『スイータス』に変更しました。パッケージもコンセプトを象徴する＋（プラス）を大きくあしらったデザインに一新しました。
《商品概要》
販売期間：2025年11月1日(土)～
販売エリア：全国
税込希望小売価格：172円(沖縄のみ213円)
■6Ｐスイータス・プチシュークリーム
1包装（3コ）あたり
ロカボ糖質量：8.2ｇ 食物繊維：1.0ｇ
■スイータス・どら焼（あんこ＆ホイップ）
1包装（1コ）あたり
ロカボ糖質量：9.9ｇ 食物繊維：7.0ｇ
※1 ロカボ糖質＝エリスリトール、フラクトオリゴ糖を除いた糖質量
_____________________________________________________
※2 一般社団法人食・楽・健康協会 山田悟 代表理事
https://locabo.net/about/
慶応義塾大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部内科学教室、東京都済生会中央病院等での研修を経て北里研究所病院糖尿病センター長。
2013年に食・楽・健康協会を設立し、「おいしく、楽しく食べて、健康に」なれる社会の実現を目指している。
【ロカボ®とは？】
一般社団法人食・楽・健康協会 山田悟 代表理事が推奨する、緩やかに糖質をコントロールする食事法です。ロカボ®は極端な糖質抜きではなく、1日の糖質摂取量を70g～130g以内にし、おいしく楽しく、適正糖質を摂ることを推奨しています。おやつは心の栄養。人生には不可欠なものと考えているため、ロカボ®では糖質量10g以内※3のおやつも推奨しています。
※3「ロカボ®」、「ロカボマーク」は一般社団法人食・楽・健康協会の登録商標です。
【エリスリトール・フラクトオリゴ糖の糖質量＝ロカボ糖質表記について】
エリスリトールやフラクトオリゴ糖は構造的には糖質（炭水化物）の構造をもっています。そのため、通常の重量表記としては糖質に含めます。しかし、通常の糖質（でんぷんやブドウ糖、果糖など）は1g＝3.75kcal以上のエネルギーを含有し、ほぼ100％血糖値を上げてしまいます。こうした中、血糖値を上昇させないエリスリトール（1g＝0kcal）やフラクトオリゴ糖（1g＝2kcal）を、通常の糖質を合算して表記することは、かえって混乱を招きかねません。そのため、今回の成分表示では、エリスリトール・フラクトオリゴ糖を糖質から分離して表示させていただいています。
《モンテールについて》
モンテールは１954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーでロングセラー売上No.1※1に選出、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで1999年から26年連続売上No.1※2をモンテールのスイーツが獲得しました。
※1：日経POSセレクション ロングセラー売上No.1＜2014年1月-2023年12月＞に選出
※2：(株)モンテール調べ(日経POS情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの1999年1月から2023年12月のデータをもとにモンテールが調査)
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係の皆様＞
株式会社モンテール 広報チーム
TEL： 048-994-2300 FAX： 048-994-3700
E-mail：pr@monteur.co.jp
＜一般のお客様＞
フリーダイヤル：0120-46-8823（土日祝日を除く9～17時）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
_____________________________________________________
_____________________________________________________
