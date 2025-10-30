クリニック業界のCTRを徹底分析！比較行動が進む検索時代のSEO対策を探る（9月度：SEO会社ランクエスト調べ）
SEO対策支援実績4,300社のランクエストが1～10位の検索順位毎のクリック率を徹底調査！
SEO対策支援で4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、クリニックのクライアントサイトを対象に、2025年9月の検索順位ごとのクリック率（CTR）を計測しました。
本調査では、検索結果上位10位にランクインした12,722件のクリニック関連キーワードを対象に、順位別のクリック率（CTR）の傾向を分析。加えて、SEO業界全体のCTRデータとの比較を行うことで、クリニック業界特有の検索行動パターンを浮き彫りにしています。
これらの結果は、SEO対策における「上位表示の価値」を定量的に把握するうえで有用です。「どこまで順位を上げるべきか」「2位～5位でも十分な流入が期待できるのか」といった判断材料を提供し、順位依存ではなく“成果を見据えたSEO対策”の構築に役立てることができます。
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
◆2025年9月度：クリニック業界における検索表示順位別クリック率（CTR）
クリニック業界における検索順位別クリック率を確認すると、1位が38.6％と際立って高い数値を示しており、検索結果の最上位に表示されることがユーザーの流入獲得において極めて重要であることが明確に表れています。検索行動の初期段階で多くのユーザーが最上位の結果に注目し、そのままクリックへと至っていると考えられます。
一方で、2位は13.8％、3位は5.5％と順位が下がるごとにクリック率が減少しており、上位表示の有無がユーザー接触数に直結する構造が読み取れます。
ただし、4位（3.2％）以降の順位でも一定のクリックが発生しており、10位でも約1.0％のクリック率を維持しています。これらの数値は、ユーザーが複数の候補を比較検討していることを示しており、特定の情報ニーズに応じて下位順位のサイトにもアクセスが生まれている可能性を示唆しています。
◆ 2025年9月度：クリニック業界と他業界（SEO業界）における検索表示順位別クリック率（CTR）の比較
1位のクリック率が38.6％と非常に高く、SEO業界平均（32.4％）を6.2pt上回る結果となりました。検索結果の最上位に対する信頼度や注目度が特に強く、ユーザーが積極的に上位表示の結果をクリックしている様子がうかがえます。
2位（+1.0pt）や3位（+0.1pt）もSEO業界をわずかに上回っており、上位3位全体で高いクリック率を維持しています。特に2位の差分が大きい点は、1位だけでなく2位の情報も比較対象として選ばれる傾向を示していると考えられます。
また、4位（+0.8pt）や5位（+1.0pt）でもSEO業界を上回るなど、上位以外の順位でもクリックが分散しており、ユーザーが複数の候補を確認したうえで選択している行動特性が見て取れます。
さらに、7位以降でもSEO業界を上回るクリック率（+0.5～+0.7pt）を維持しており、検索結果の下位であっても一定の関心が寄せられています。これは、クリニック業界においてユーザーが単に上位順位に依存せず、内容の比較検討を重視する傾向が引き続き強いことを示唆しています。
