スノードームの中に入って写真が撮れるクリスマスツリー【名古屋マリオット】

名古屋マリオットアソシアホテル（名古屋市中村区・総支配人 杉本篤史）開業25周年の今年は“スノードーム”がテーマのクリスマス。スノードームをイメージしたロビー装飾や、ロビーラウンジ シーナリー「ペストリーブティック」では、オリジナルスノードームも販売いたします。

今年のクリスマスツリーのテーマは「スノードーム」

詳細を見る :https://www.associa.com/nma/event/104894443968e38c4407ea5/Marriott Christmas～Memory Snow～（ツリー全体/高さ2.6m・幅5m・奥行5mスノードーム/高さ2.3m・幅1.8m・奥行1.9m）

ホテル開業25周年の今年はスノードームがテーマ。25年という時の中で育まれた沢山の出会いと感謝の気持ちをそっとスノードームに閉じ込めました。

高さ2.3ｍの巨大スノードームはフォトスポットになっており、まるでスノードームの中に入り込んだかのような写真が撮影できます。白いクリスマスツリーに囲まれた巨大スノードームは雪が降り積もった森の中にいるような幻想的な雰囲気。大切な人と過ごす特別なクリスマスの思い出を写真として残してみてはいかがでしょうか。

◇Marriott Christmas～Memory Snow～

・場所：名古屋マリオットアソシアホテル15階ロビー

・期間：2025年11月12日（水）～12月25日（木）

ミニツリーとホテルスタッフ制作のスノードーム

8つのレストラン、フロント、コンシェルジュラウンジにはミニツリーを設置。ツリーと一緒に、25周年プロジェクトのメンバーが制作したスノードームも飾ります。

このスノードームにはホテルマスコット「マリオットラビット」のお友達たちが登場。彼らはホテルで過ごすお客様のために素敵なクリスマスの準備をしたり、一緒にクリスマスを楽しむために集まったり…

25周年のコンセプトは、「Quarter of a century ～その先に続く未来のために～」

お客様と“これからも一緒に歩んでいきたい”という想いを込めてホテルスタッフ自らスノードームを制作しました。

＜ミニコンサート＞

聖霊中学・高等学校の生徒たち17名による、管弦楽クリスマス

ミニコンサートを今年もロビーにて開催します。

東海地区屈指の名門オーケストラ部による演奏は今年で6回目。

クリスマスやお祝いにちなんだ曲目も予定しています。

日時：2025年12月14日（日）12：30～13：15

オリジナルギフト

昨年の様子

ホテル開業25周年を記念して当ホテル初のオリジナルスノードームも販売いたします。

名古屋マリオットアソシアホテル オリジナルスノードーム

セントラルタワーズを背景にビルの高さにちなみ左耳を少し長くしたホテルのマスコットキャラクター「マリオットラビット」が、25周年ロゴに寄り添い愛らしく佇む姿をデザインしました。

・サイズ：球体/直径8.5cm 台座/高さ4cm

・価格：\9,000 ※限定250個

・店舗：15階 ロビーラウンジ シーナリー「ペストリーブティック」

≫≫≫詳細はこちら(https://www.associa.com/nma/admin/master/rest_menu/edit/127938623268fed152da4cc)

※商品の発送及び店頭での販売は11月下旬を予定しております。

【宿泊プラン】 Memory snow～クリスマスディナーとスノードームが彩る特別な夜～

開業25周年の感謝を込めて、特別な夜にふさわしいクリスマス限定ディナーをハーフボトルのシャンパンとともにルームサービスにてお部屋へお届けいたします。

さらに本プランでは、ご宿泊の記念として シーナリーのオリジナルスノードームをお持ち帰りいただけます。大切な方と過ごす心温まるひとときを、どうぞごゆっくりとお楽しみください。

（宿泊可能期間：2025年12月19日（金）～12月25日（木））

≫≫≫レギュラーフロアのご予約はこちら(https://go-nagoyamarriott.reservation.jp/ja/plans/10146670?adults=2&dateUndecidedFlg=1&utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=nma_20251030)

≫≫≫コンシェルジュフロアのご予約はこちら(https://go-nagoyamarriott.reservation.jp/ja/plans/10147877?adults=2&dateUndecidedFlg=1&utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=nma_20251030)

イヤープレート 2026年版

当ホテル初のイヤープレートを販売いたします。

瀬戸市の陶芸家水野このみ氏、水野智路氏に製作していただいた、ホテルのマスコットキャラクター「マリオットラビット」柄のオリジナルイヤープレートが登場します。

それぞれ裏面にはシリアルナンバーが付いています。

水野このみ氏作 マリオットラビット柄 豆皿（直径10cm）

・マリオットラビット柄 豆皿（直径10cm）

※限定8枚（ラビットと装花のデザインは一皿ごとに異なります。）

・価格：\65,000

水野このみ氏

江戸末期から明治時代に数年間制作されていた「幻の七宝」と言われる“陶磁胎七宝”を現代に再興。2025年には銀座 黒田陶苑で個展を開催。緻密で手間と時間のかかる作業から生まれる繊細で優美な作品が特徴。

水野智路氏作 マリオットラビット柄16cm皿

・マリオットラビット柄16cm皿 ※限定31枚

・価格：\18,500

水野智路氏

瀬戸市指定無形文化財「陶芸練り込み」保持者を父にもつ3代目。

パンダ柄や、星柄などポップで現代的なデザインを「練り込み」技法に取り入れたことで、SNS等で国内外から注目を集めている。

名古屋マリオットアソシアホテル イヤープレート2026年版

〇予約開始 2025年11月12日（水）10：00～

〇予約方法 ホテル公式ホームページ ※WEBのみでの販売

〇受取期間 12月1日（月）～ 12月10日（水）各日11：00～19：00

〇受取場所 15階ロビーラウンジ「シーナリー」

※転売は固くお断りします。

※ホテルでのお受け取りとなります。

名古屋マリオットアソシアホテル

450-6002

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

【名古屋駅直上】名古屋マリオットアソシアホテル