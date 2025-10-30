CAGR3.9%で拡大、2031年に33.84億米ドル規模へ--EV化が牽引する自動車用ジャンプバンパー市場の新潮
自動車用ジャンプバンパー（バンプストップまたはジャンプクッションとも呼ばれる）は、車両のサスペンションシステムにおける重要な構成部品である。同部品は、サスペンションがストロークエンドに達した際（例えば、圧縮時：車両が下降した場合や荷重が追加された場合）、または大きな段差や障害物に遭遇した際に、衝撃を吸収し、損傷を防ぐように設計されている。
バッファブロックの主な素材は3種類存在し、ゴム、ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタンエラストマー（TPU）であり、現在ゴムは徐々に置き換えられつつある。現時点において、車両のバッファブロックは主にポリウレタン素材で製造されており、同素材は質量が小さく、変形量が大きく、耐老化性に優れるという利点を持つ。また、良好な非線形特性を有し、荷重をより効果的に吸収することが可能である。しかし、車両の荷重が増加するにつれ、ポリウレタン素材はますます高まるエネルギー吸収要求を満たすことが困難になり始めている。
TPU は、良好な反発弾性、靭性及び耐老化性を備えた成熟した環境保護素材であり、バッファブロックのエネルギー吸収能力をより効果的に向上させることができる。
産業発展の特徴：EV化・高性能化が牽引する技術革新の波
自動車用ジャンプバンパー市場の発展は、自動車産業全体の変革と密接に連動している。特にEV（電気自動車）やハイブリッド車の普及に伴い、車両の重量バランスやサスペンション特性が変化し、それに対応する高弾性・軽量素材のニーズが急増している。これにより、BASFやVibracousticといった化学・防振技術に強みを持つ企業が素材開発を加速させ、熱可塑性ポリウレタン（TPU）や発泡ウレタンフォームなどの新素材を市場に投入している。また、サスペンションシステム全体のモジュール化が進み、ジャンプバンパーは単体部品から、ショックアブソーバーと一体化された“システム部品”として供給されるケースが増えている。こうしたトレンドは自動車の軽量化・静粛化・安定走行といった価値要素の向上に寄与し、同時に各メーカー間の技術差別化を一層際立たせている。
市場規模：堅実な成長軌道を描くニッチコンポーネント市場
LP Informationの最新報告「グローバル自動車用ジャンプバンパー市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/530602/automotive-jounce-bumper）によると、グローバル自動車用ジャンプバンパー市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.9%で推移し、2031年には市場規模が33.84億米ドルに達すると予測されている。この成長を支えるのは、世界的な自動車生産の安定的拡大と、快適性・静粛性を重視する消費者志向の変化である。特にアジア太平洋地域では、電動車市場の拡大とともに、軽量・高耐久のジャンプバンパーへの需要が高まっている。一方で欧州市場では、環境規制や走行安定性基準の厳格化が新素材開発を促進しており、持続可能なポリマーや再生素材の採用が進行中である。グローバルに見れば、ジャンプバンパーは小型だが不可欠な自動車部品として、今後も堅実な需要を維持し続けることが予想される。
図. 自動車用ジャンプバンパー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333136&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333136&id=bodyimage2】
図. 世界の自動車用ジャンプバンパー市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
