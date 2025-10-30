こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
インドクジャクが持つ数を数える能力を解明 ～ダーウィンから続く謎に新たな手がかりを～（北里大学）
北里大学獣医学部（青森県十和田市）の坂本麗水（学部生、研究当時）と小倉匡俊准教授の研究グループは弘前市弥生いこいの広場との共同研究として、インドクジャクが数を識別できること、大小関係に基づく比較ができることを解明しました。この研究成果は、2025年10月8日付で、国際学術誌「Animal Behaviour」に掲載されました。
■研究成果のポイント
・インドクジャクは1～5の範囲で点の数量を識別できる。
・絶対的な数の識別だけでなく、数の大小関係に基づいた比較判断もできる。
・これらの知見は、インドクジャクの上尾筒と目玉模様が性選択の結果であるという仮説を支持する。
■研究の背景
インドクジャクが持つ外見の特徴として、長く発達した上尾筒と派手な色の目玉模様がオスにおいて顕著であることがあります。この一見何の役にも立たなさそうな形態学的特徴は、チャールズ・ダーウィンにより性選択の結果であるという仮説が提唱されています。この仮説を検証する研究がいくつかの研究グループによってなされていますが、目玉模様の数が多いほど繁殖成功率が上がるという結果もあれば、目玉模様の数とメスによる繁殖相手の選択には関係がないという結果もあり、明確な結論は出されていません。これらの議論が成立するための前提として、クジャクに数を数える能力が備わっていることがあるはずです。しかしこれまで、クジャクは数を数えることができるか否かを確認した研究は存在しませんでした。数量認知能力は霊長類から無脊椎動物まで、多様な動物種において実験的に確認されています。鳥類においての先行研究は、多くがニワトリやハトなど認知実験に良く用いられる種を対象としてきており、クジャクは対象とされてきませんでした。そこで本研究グループは、インドクジャクを対象に、数を数える能力を持っていることを調べる実験をおこないました。また、オスクジャクが持つ目玉模様の数はおおよそ160個とされており、オスがメスにアピールする時には上尾筒を細かく震わせるため、「こっちの個体の目玉模様は1、2、3、･･････、147個、あっちの個体は1、2、3、･･････、125個」というようにカウントして絶対的な数に基づき繁殖相手を選択しているとは考えにくいです。複数個体の大小関係を相対的に比較していると考えるのが妥当でしょう。そこで本研究でも、数の大小関係に基づいた判断ができるかを調べました。
■研究内容と成果
本研究は弘前市弥生いこいの広場で飼育されていたインドクジャク6個体を対象としました。実験に必要なトレーニングを各個体にしたあと、9cm四方の白いパネルを2枚並べて提示します（図1）。このパネルには黒い点が印刷されていますが、点の数が2枚で異なります。個体ごとに点の数が多いパネルをつつくと正解か、少ないパネルをつつくと正解か決めておき、正解のパネルをつつくとキャベツが与えられます。不正解のパネルをつつくと、パネルが隠されるのみでキャベツは与えられません。「1 vs 2」、「2 vs 3」、「1 vs 3」の各組み合わせで、点が横並びになっているパネルを使って正解をトレーニングしたあと、ランダムな場所に点があるパネルを使って正解率を調べたところ、有意に多く正解を選ぶことができました（図2）。しかし、点のサイズを変えずに点の数を増やすと、パネル上で黒が占める面積が増えるため、数ではなく「黒っぽさ」を手がかりに選択している可能性が否定できません。そこで点のサイズを調整し、黒が占める面積を同じにした2枚のパネルを用いて同じ実験をしました。この実験でも、やはり点の数に基づいて正解を選択することができました。これらの結果から、クジャクは数をカウントできることが分かりました。