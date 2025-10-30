こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
昭和⼥⼦⼤学の学園祭「第33回秋桜祭」幅広い世代が交わる、国際⾊豊かなキャンパスで11/8・9に開催
昭和⼥⼦⼤学(学⻑⾦尾朗︓東京都世⽥⾕区)は、11⽉8⽇（⼟）、9⽇（⽇）に「第33回秋桜(コスモス)祭」を開催します。今年のテーマは「Sparkle」。それぞれが輝き、⽕花のようにエネルギッシュで活き活きとした秋桜祭になるようにという思いが込められています。当⽇は、キャンパス内のこども園、初等部も「昭和祭」を開催するほか、隣接する⽶国ペンシルベニア州⽴テンプル⼤学ジャパンキャンパス（以下、TUJ）の学⽣、ブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウ昭和の⽣徒も参加し、幅広い世代、国際⾊豊かな学園祭になります。
「秋桜祭」は、学科やゼミ、学⽣プロジェクトによる研究発表、クラブ・サークルの公演発表などを中⼼に、学⽣で組織する実⾏委員会が主体となって企画・運営しています。
◆ 第33回秋桜祭 概要
〈 開催⽇程 〉
11⽉8⽇(⼟) 10時～17時
11⽉9⽇(⽇) 10時～16時
※事前予約不要
〈 会 場 〉
昭和⼥⼦⼤学
東京都世⽥⾕区太⼦堂1-7-57
（東急⽥園都市線三軒茶屋駅から徒歩7分）
〈 特設HP 〉
https://www.swu.ac.jp/campuslife-project/campuslife/activity/cosmosfes.html
〈 内 容 〉
参加団体によるステージ発表・展⽰・模擬店、ゲストコンサート、お笑いライブなど
ー 注⽬のイベント ー
● 第29回昭和⼥⼦⼤学⼈⾒杯英語スピーチコンテスト
● 環境デザイン学科ファッションデザインマネジメントコース主催ファッションショー [YU-EN ゆうえん]
● TUJ（ダンスクラブQuartz公演、MusicClub演奏、アートコース学⽣作品展など）
● リコーブラックラムズ東京 ラグビー体験会
● ⼊試相談会など
【実⾏委員⻑コメント】
皆様の温かいご⽀援により、第33回秋桜祭を開催できますこと、深く感謝申し上げます。私たちは、参加された皆様がエネルギッシュに輝ける場になるよう、準備を進めてまいりました。学⽣たちは、⽇々の⽣活で⽂化や学問を追究し、秋桜祭ではその培った成果を様々なかたちで表現しております。ご来場の皆様にはその学⽣の輝きと熱意を感じていただければ幸いです。素敵なひとときをお過ごしいただけますよう、⼼より願っております。
▼本件に関する問い合わせ先
昭和女子大学 企画広報部
TEL：03-3411-6597
メール：kouhou@swu.ac.jp
