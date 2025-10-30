ポイントサイト「モッピー」、ロバート秋山 竜次さん出演のWEBCMを初公開

株式会社セレス

株式会社セレス（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:都木 聡、証券コード:3696、以下セレス）が運営するポイントサイト「モッピー」は、ロバート秋山 竜次さんをイメージキャラクターに起用した新WEBCMを特設サイトにて2025年10月30日より公開いたします。第１弾の「モッピーさん篇」と「サラリーマン篇」公開を皮切りに、全５篇を順次公開予定です。

ポイントサイト「モッピー」は、累計会員数1,300万人が利用する国内最大級のポイントサイトです。広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴などの豊富なポイント獲得方法と、銀行・電子マネー・ギフト券・暗号資産など幅広いポイント交換先により多くの会員様にご支持いただいております。

運営開始から20周年を迎える節目の本年、ポイントサイト「モッピー」初のイメージキャラクターにロバート秋山 竜次さんを起用し、大規模なプロモーションを実施する運びとなりました。ポイントサイト「モッピー」の貯めたポイントをさまざまなサービスのポイントやマイルなどに交換できるという特長を体現できる方として、マルチに活躍し、幅広い世代から親しまれている秋山さんを起用いたしました。

今回のWEBCMでは、全篇を通して、お得の達人“モッピーさん”を知らない秋山さんが、街中で突然「“モッピーさん”ですよね？」とさまざまな方から声をかけられる形でストーリーが展開していきます。秋山さんは、疑問や違和感を覚えながらも、“モッピーさん”を装いながら街の方々と会話を繰り広げます。敢えてモッピーの情報を入れずに撮影に臨んだ秋山さんのアドリブに近い絶妙な掛け合いも必見です。

WEBCMの公開に併せて、11月より、山手線の各駅※を含む東京都内で“モッピーさん”を装う秋山さんの看板をも掲出予定です。駅によって異なる秋山さんの表情やコピーをお楽しみいただけます。

今後も、ポイントサイト「モッピー」は、より多くの方々に愛されるサービスを目指してまいります。

※一部掲出がない駅もございます。

＜新CMの詳細＞

・公開日 ：2025年10月30日（木）より順次公開

・特設サイト：https://pc.moppy.jp/o.php?tag=489886

・CMシ ーン ：

＜今後の展開＞

11月より、WEBCMに登場するお得の達人“モッピーさん”を装う秋山さんのキャラクターが画面を飛び出し、山手線や副都心線エリアの駅看板をジャックします。各駅の特色を生かした異なる駅看板が掲出されますので、様々な場所に出向いて違いを楽しみながらご覧ください。

また、特設サイトでは、現在特設サイト経由でポイントサイト「モッピー」に新規入会いただくと200ポイントを贈呈するキャンペーンを実施中です。今後も、ポイントサイト「モッピー」サイト上でさまざまなキャンペーンを実施予定のため、楽しみにお待ちください。

＜出演者プロフィール＞

秋山竜次さん（ロバート）プロフィール

1978年生まれ。福岡県出身。吉本興業所属。1998年 山本博、馬場裕之と共にお笑いトリオ「ロバート」を結成し、2011年には「キングオブコント」（TBS系）で優勝を果たした。梅宮辰夫になりきる“体モノマネ”を得意とする。バラエティ番組、ドラマ、映画、TVCMなどに多数出演し、東京2020オリンピックでは聖火ランナーを務めるなど幅広く活躍。2021年にはNetflixオリジナルシリーズ「クリエイターズ・ファイル GOLD」が全世界に配信された他、2022年には 「クリエイターズ・ファイル 」の総クリエイター数が100に達したことを記念した、全国ライブツアーを開催した。

＜モッピーについて＞

セレスが運営する「モッピー」は、累計 1,300 万人以上の方にご利用いただいている国内最大級のポイントサイトです。広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴など豊富なコンテンツ利用によりポイントが貯まり、多くの会員の皆様にご支持いただいております。サイト内で獲得したポイントは１P(ポイント)=１円相当で、WAONやnanacoなどの各種電子マネー、Apple Gift Cardなどの各種ギフト券、ビットコインなどの各種暗号資産、JAL マイルなどの航空マイル、銀行振込を通した現金など約60種類のサービスに交換が可能です。

モッピーURL：https://pc.moppy.jp/

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町１番１号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/