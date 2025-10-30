SmarteeとStraumann、矯正歯科分野のイノベーション加速に向け戦略的パートナーシップを発表

上海、2025年10月30日 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-TechnologyとStraumann Groupは、戦略的パートナーシップを締結したと発表しました。このパートナーシップには、次世代矯正プラットフォームの共同開発、クリアアライナー技術における共同イノベーション、そしてStraumannによるSmarteeへの一桁台の株式投資が含まれています。



Smartee and Straumann Announce Strategic Partnerships



Smarteeの創業者であり、社長兼CEOであるJunfeng Yao氏は、次のように述べています。「SmarteeとStraumann Groupの戦略的提携は、互いの強みを補完し合う強固な商業的提携であるだけでなく、歯科業界の未来を形づくることを目的とした前向きな取り組みでもあります。」

Straumann Groupのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼グローバルIDT部門責任者であるFlorian Kirsch氏は、次のように述べています。「Smarteeのような強力なグローバルパートナーと協力できることを誇りに思います。私たちは共に矯正歯科分野でのイノベーションを加速させ、世界中の医師と患者が高品質で予測可能な治療により容易にアクセスできるプラットフォームを構築していきます。」

中国のクリアアライナー市場におけるリーダーとして、Smarteeは20年以上にわたる専門知識を有し、一連の革新的な矯正技術を独自に開発するとともに、インテリジェントな製造において成熟した能力を備えています。

口腔ケア分野のグローバルリーダーであるStraumann Groupは、その強力な国際的ブランド認知度と広範な世界的販売・マーケティングネットワークを活かし、Smarteeの技術を国際市場で広く展開するための強力な支援を提供します。

このパートナーシップにより、両社の中核的な強みを統合し、高品質な矯正治療に対する需要の高まりに対応しながら、より高い効率性とスピードでグローバルな口腔ヘルスケア市場の成長を推進していきます。

Smartee Dental Technologyについて

2004年に設立され、上海に本社を置くSmarteeは、クリアアライナー技術およびデジタル矯正ソリューションの分野におけるグローバルリーダーです。Smarteeは強固な国際的基盤を持ち、中国とスペインにそれぞれ4つの研究開発センターと4つの製造施設を展開しています。同社は、世界57か国以上で9万9,000名を超える矯正専門医にサービスを提供しており、子どもから青年、成人まであらゆる年齢層の患者の不正咬合に対応する多様なアライナー製品を展開しています。

Smarteeは、イノベーションと品質への揺るぎない取り組みにより、矯正歯科業界における先駆的存在としての地位を確立しています。同社は、最新のデジタル矯正技術、AIによる診断、および個別化された治療計画を融合させた最先端のソリューションを提供しています。

Straumann Groupについて

The Straumann Group（SIX: STMN）は、笑顔と自信を取り戻す歯の補綴および矯正ソリューションにおけるグローバルリーダーです。同グループは、補綴歯科、矯正歯科、デジタル歯科の各分野で卓越性、革新性、品質を体現するグローバルおよび国際ブランドを統合しており、Anthogyr、ClearCorrect、Medentika、Neodent、NUVO、Straumannなど、完全または一部出資の関連会社およびパートナー企業を含んでいます。そして、世界各地の有力なクリニック、研究機関、大学と連携し、歯の矯正、補綴、修復、さらには歯の喪失予防に用いられる歯科インプラント、器具、CAD/CAM補綴物、矯正用アライナー、バイオマテリアル、デジタルソリューションの研究・開発・製造・供給を行っています。

本社をスイスのバーゼルに置く同グループは、現在、世界中で約1万2,000名の従業員を擁しています。その製品、ソリューション、サービスは、幅広い販売子会社およびパートナーのネットワークを通じて、100か国以上で提供されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

