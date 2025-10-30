個人29名が日本政府運営のカーボンクレジット【Ｊ-クレジット】3,320t-CO2を個人の資産形成のために取得し、その後430t-CO2を買取しました。

脱炭素化支援株式会社

脱炭素化支援株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表：松島康浩）が運営する個人向けとして日本初（※1）のカーボンクレジット販売・買取ECサイト「脱炭素貨値両替所」等において、開設日2022年11月21日～2025年10月30日間に個人29名が日本政府運営のカーボンクレジット「Ｊ-クレジット」合計3,320t-CO2を個人の資産形成のために取得・保有しました。

その後個人２名から430t-CO2を買取しております。

また販売・買取1回あたり「Ｊ-クレジット」1t-CO2、累計32t-CO2を脱炭素化支援株式会社の費用負担により日本政府運営の「Ｊ-クレジット」登録簿システムにおいて無効化を実施し、脱炭素社会の実現へ貢献しました。

2025年10月28日に「脱炭素貨値両替所」のページをよりわかりやすいページにリニューアルを実施しました。

※1：日本国内における個人向けカーボンクレジット販売・買取ECサイトとして。2022年11月自社調べ。

【Ｊ-クレジット個人購入実績】

個人が購入したJ-クレジットの内容は下記の通りです。

・省エネルギー ：100t-CO2・10名、200t-CO2・1名：合計1,200t-CO2

・再生可能エネルギー（再エネ電気）：50t-CO2・4名、100t-CO2・7名、

200t-CO2・1名：合計1,100t-CO2

・再生可能エネルギー（再エネ熱） ：100t-CO2・5名、300t-CO2・1名：合計800t-CO2

・森林 ：10t-CO2・1名、30t-CO2・4名、

60t-CO2・1名：合計190t-CO2

・農業 ：30t-CO2・1名：合計30t-CO2

・合計 ：29名・3,320t-CO2

【Ｊ-クレジット個人買取実績】

個人から買取したJ-クレジットの内容は下記の通りです。

・省エネルギー ：200t-CO2・1名

・再生可能エネルギー（再エネ電気）：200t-CO2・1名

・森林 ：30t-CO2・1名

・合計 ：2名・430t-CO2

【購入者の損益】

購入者の損益は下記の通りです。

＋384万円、＋28％（含み損益考慮、移転除く、姉妹サイト含む）

【カーボンクレジットとは】

二酸化炭素等の温室効果ガスの削減価値を権利化したものです。

日本では、日本政府が運営する「J-クレジット」が該当します。

2023年10月11日から東京証券取引所は「カーボン・クレジット市場」を開設し、

「J-クレジット」の売買取引を開始しました。

（法人・自治体が参加可能です。個人は参加できません）

https://www.jpx.co.jp/equities/carbon-credit/index.html

【Ｊ-クレジット制度とは】

Ｊ-クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の

排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する

制度です。

本制度は、国内クレジット制度とオフセット・クレジット（J-VER）制度が発展的に統合した

制度で、国により運営されています。 本制度により創出されたクレジットは、GXリーグの

目標達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用できます。

Ｊ-クレジットの無効化とはＪ-クレジットを使用する事です。使用済みとなるとCO2削減価値が

無くなります。

Ｊ-クレジットは金商法における有価証券や金融商品に該当しません。

出典：J-クレジット制度ホームページ

https://japancredit.go.jp/about/outline/

【脱炭素貨値とは】

「脱炭素」な「環境価値」と「貨幣」の造語です。

※「脱炭素貨値」は脱炭素化支援株式会社の登録商標です。

【脱炭素貨値両替所の特徴】

１．個人がカーボンクレジット（Ｊ-クレジット）を購入し、投資資産として所有、売却が可能な

日本初（※1）のECサイトです。

２．カーボンクレジット（Ｊ-クレジット）を簡単に購入・売却できます。

３．購入・売却1回毎に1t-CO2を無効化し、脱炭素社会の実現へ貢献します。

（お客様の負担は無し）

また、需要が高まるとJ-クレジットの価格が上昇し、Ｊ-クレジットのプロジェクトの

事業採算性が向上し、より多くのCO2削減等のプロジェクトが実施されることに繋がり、

脱炭素社会の実現へ貢献できます。

【カーボンクレジットインベストメント】

日本で2番目の個人向けカーボンクレジット販売・買取ECサイト

「カーボンクレジットインベストメント」

