東京家政大学 東京家政大学短期大学部が株式会社日比谷花壇と包括協定を締結 ― 両者初、「花と緑」をテーマに学生の社会連携の機会を創出し大学と企業による社会課題解決の取り組みを目指す
東京家政大学および東京家政大学短期大学部（東京都板橋区、学長：井上俊哉）は9月10日、株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）と包括協定を締結した。同社とはこれまで授業やイベント等で協働し、社会連携の取り組みや意見交換を重ねてきた。今後は花と緑に関する教育や教員・学生との交流などで協力し、大学と企業による社会課題解決の取り組みを目指す。なお、同社が大学と研究、授業、学生活動のすべてで包括的な協定を行うのは初めての試みであり、同大としても花と緑に関する企業との協定は初。
東京家政大学と日比谷花壇は今年7月、造形表現学科の授業「子ども環境デザイン」において学生が制作したプランターや植栽デザインの授業に協力。また、10月4日に行われた「東京家政大学アートキャンプ」では、婚礼やイベント装花で使用している造花などの資材の貸し出しや、同大卒業生で現在は日比谷花壇・東京會舘店に所属しフラワーデザインを担当するトップ・フローリストの新井美穂氏によるアドバイスといった支援を受けた。
このたび両者は、相互の強みを活かした新たな価値をめぐる教育・研究、産業、健康・福祉、生活・環境などのあらゆる領域における相互の発展及び社会課題の解決に寄与することを目的として、包括協定を締結。新たな価値創造や教育・研究・福祉・環境といった幅広い分野で連携を進め、社会課題の解決と持続的発展に寄与することを目指す。同協定における協力事項は下記の通り。
＜日比谷花壇と東京家政大学 東京家政大学短期大学部の包括協定協力事項＞
（1）花きに関する教育（「花育」含む）及び人材育成
（2）花きに関する共同事業、調査研究
（3）自然と共生する生活デザイン及び関連産業の活性化
（4）教員、学生との交流
■東京家政大学 東京家政大学短期大学部 学長 井上 俊哉 コメント
本学はこれまでも地域連携に力を入れてきましたが、特に近年は社会連携を通じて、学生が社会を知り、自らの将来を考える機会を重視しています。授業内の学びに加え、企業との協働や課外活動を通して、学生が実社会の課題に触れ、自分の役割を見出すことを大切にしています。
これまでの他社との包括協定では主に食品関連企業との連携が中心でしたが、今回のように花や緑をテーマとした企業との包括協定は初めてです。日比谷花壇は長い歴史と社会的信頼を持つ企業であり、本学の理念とも深く共鳴しています。学生たちにとっても新たな学びと経験を得られる貴重な機会であり、今後、教育・研究・地域連携の面で実りある協働が進むことを期待しています。
■株式会社日比谷花壇 代表取締役社長 宮島 浩彰 コメント
このたび、東京家政大学と包括的な連携を結べることを大変光栄に思います。当社は創業以来、花と緑を通じて人々の心に寄り添い、社会に貢献してまいりました。創業の原点は日比谷公園をはじめとする公共の場で花と緑で人々に復興と平和を届けたいという想いにあります。その理念は現在も変わらず、自然と人の関わりを大切にしながら、持続可能な社会づくりに取り組んでおります。
今日の社会では、AIなどのテクノロジーの発展が進む一方で、人の心や感性の豊かさが見失われがちです。だからこそ、花や緑がもたらす情緒的価値を見つめ直し、心の豊かさや社会のウェルビーイングにつなげていくことが重要だと感じています。本協定を通じて、学生の皆様とともに「自然と共生するライフデザイン」や「花育」「地域共創」の分野で新たな価値を創出し、次世代の感性や創造性を育む活動を進めてまいりたいと考えています。