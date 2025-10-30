こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
テンプル大学、世界大学ランキングで高評価を維持
テンプル大学は、最近発表された、複数の世界大学ランキングにおいて高評価を維持しました。米国高等教育機関の研究成果を評価指標とする 2025年版カーネギー分類においては、最上級の「R１（最高度の研究活動）」と「Opportunity College and University（機会提供に優れた指定大学）」の両方に選ばれた、全米でわずか21大学の一つとなりました。
米国の州立大学であるテンプル大学は、米国ペンシルベニア州の本校に加え、日本とイタリアのローマにもキャンパスを有する世界でもトップクラスの総合大学・研究機関です。1982年に設立されたテンプル大学ジャパンキャンパス（東京都世田谷区／学長 マシュー・ウィルソン、以下TUJ）は、国内における外国大学の日本校として最も長い歴史と最大の規模を誇ります。TUJの授業内容は米国フィラデルフィア本校と同等で、TUJの学生は本校から直接、単位・学位を授与されます。
カーネギー分類での最高評価
テンプル大学は、カーネギー分類 （Carnegie Classification of Institutions of Higher Education）において、「R１」と「機会提供に優れた指定大学（OCU）」の両方に選ばれた、21大学の一つです。
現在、全米で479の教育機関が、地域社会の学生に対して高等教育へのアクセスを提供し、彼らの社会的・経済的地位向上を支援していることにより、OCUの認定を受けています。これらの機関は、スチューデントサクセス（学生の成功）を促進する模範的な大学として評価されています。
さらに、187の大学が研究活動における最高水準を示すR1指定を受けています。これらの大学は、総額5,000万ドル（約76憶円＊）以上の研究開発費と70以上の博士号（研究学位）という条件を満たしており、過去3年間の平均または最新年度のデータに基づき判断されています。
(＊1ドル＝152円、2025年10月29日時点)
その他のランキング
先月発表された US ニューズ＆ワールド・レポート大学ランキングにおいても、テンプル大学は全米公立大学トップ50にランクインしたほか、費用対効果の高い（ベストバリュー）大学部門で81位、全米総合大学部門で102位になりました。また、イギリスの「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」による2026年版の世界大学ランキングでは、115カ国と地域にある2,191の大学の中で、401-500位にランクインしています。
上記を含むUS ニューズ＆ワールド・レポート大学ランキングにおけるテンプル大学の各順位は以下の通りです （2025年9月時点）
・2026年 公立大学ランキング：49位
・2026年 退役軍人の教育支援を行う大学ランキング：67位
・2026年 費用対効果の高い（ベストバリュー）大学ランキング＊＊：81位
・2026年 総合大学ランキング：102位
(＊＊ベストバリュー大学ランキング：得られる教育の質に対して学費が割安な大学。経済支援を必要とする州外出身学生が支払う総コストを基に計算。)
＜大学院＞ （TUJで提供されている大学院課程）
・2025年 ロースクール/法廷弁論 ランキング：2位
・2025年 ロースクール/国際法 ランキング：13位
・2025年 教育大学院ランキング：40位
・2025年 ロースクールランキング：50位
ランキングの詳細については、以下をご覧ください:
https://www.usnews.com/best-colleges/temple-university-3371（英語）
---------------------------------------------------------------------
●テンプル大学ジャパンキャンパス サイト内記事：
・テンプル大学、世界大学ランキングで高評価を維持
https://jp-news.tuj.ac.jp/2025/10/30/temple-university-maintains-strong-rankings/
・Temple University Maintains Strong Rankings in U.S. and International Surveys
https://en-news.tuj.ac.jp/2025/10/30/temple-university-maintains-strong-rankings/
●最近の出来事・ニュース：
・東京で米国フィラデルフィアの味を：チーズステーキ店がテンプル大学生の憩いの場に
https://jp-news.tuj.ac.jp/2025/10/29/taste-of-philadelphia-in-tokyo/
・上智大学とテンプル大学ジャパンキャンパスの合同・英語キャリアフェアが高い関心を集める
https://jp-news.tuj.ac.jp/2025/10/24/sophia-temple-joint-career-fair/
・テンプル大学ジャパンキャンパス、2025年に教員数を拡大 学生数の増加と学術的成長に対応
https://jp-news.tuj.ac.jp/2025/10/23/tuj-expands-faculty-in-2025/
▼本件に関する問い合わせ先
広報・マーケティングサポート部
住所：東京都世田谷区太子堂1-14-29
TEL：03-5441-9801
メール：tujpr@tuj.temple.edu
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/