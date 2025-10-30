こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
追手門学院大学社会学部林勇気ゼミが10月30日～11月1日まで展覧会「イバラキ・チェック・チャック」を開催 ― 心のチャックを開いて、まちをのぞく。茨木市の魅力を追大生が作品化
追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅 正宏）社会学部社会文化デザインコースの林勇気教授ゼミが、10月30日（木）から11月1日（土）までの3日間、茨木市市民総合センター（クリエイトセンター）で展覧会「イバラキ・チェック・チャック」を開催。学生らがフィールドワークの中で市民と交流し「つながり合う関係性」をテーマに感じ取った同市の魅力をまとめた作品を展示する。観覧無料、出入り自由。
林勇気教授のゼミでは、学生の新鮮な眼差しで茨木市のまちの魅力を発見しアピールする「茨木市×追大プロジェクト」を展開。茨木市への理解と愛着を深めることを目標とし、市内でのフィールドワークなどを行っている。
こうした中で撮影した写真素材や史料などをもとに、学生らは4つの作品を制作。このたび展覧会「イバラキ・チェック・チャック」において展示する。
展覧会名の「チェック」には、チェック柄のように、両者の関係性や茨木の魅力を一つひとつ確認していく意味を込め、また「チャック」には、開いて中を覗き、また閉じて心にしまうように、作品を通じて茨木の魅力と出会い、記憶に残してほしいという願いを込めている。
なお同展は、茨木市のチャレンジいばらき補助金（茨木市提案公募型公益活動支援事業補助制度）に採択されたもので、茨木市まち魅力発信課との共催で行われる。概要は下記の通り。
◆展覧会「イバラキ・チェック・チャック」 概要
【日 時】
10月30日（木）～ 11月1日（土） 12:00～18:00 （最終日は12:00～17:00）
【場 所】
茨木市市民総合センター（クリエイトセンター） 旧喫茶室 1階 喫茶・食堂スペース
住所： 大阪府茨木市駅前四丁目6番16号
アクセス： JR茨木駅から東へ徒歩10分、阪急茨木市駅から西へ徒歩12分
【料 金】
観覧料無料、出入り自由
【主 催】
追手門学院大学 社会学部 林勇気ゼミ 茨木市×追大プロジェクト（青山明香里、石田咲良、金子綺良々、関口心音、田中柊羽、土岐京ノ葉、橋本綾、福岡つばさ、山本理子）
【共 催】
茨木市企画財政部まち魅力発信課
【協 力】
公益財団法人茨木市文化振興財団／茨木市建設部公園緑地課／茨木市市民文化部文化振興課／GRAVITATE OSAKA／八木シンジロウ
＜展示作品＞
作品①「イバラキ・チェック・チャック」
来場者の方がこれまでに茨木市内で撮影した写真を、会場のチェキ印刷機で印刷し、一言メッセージを添えて、大きなチェック柄に貼ってもらい制作する参加型展示。
作品②「重なる手、響く声」
約50年前に作られた「こども自身がつくる いばらきの郷土かるた」を学生がリメイクした作品。 茨木市内の名所を訪ねて撮影し、看板の文字を切り取って読み札とすることで、時代を超えた交流と地域の営みの歴史を表現している。
・協力団体：茨木市教育委員会 教育総務部 社会教育振興課 社会教育係、 茨木市教育委員会 教育総務部 社会教育振興課 歴史文化財課、茨木市立文化財資料館、飛龍山冥應寺（辯天宗宗務庁）、京都大学文学部 考古学研究室、茨木市 教育委員会 教育総務部 社会教育振興課 青少年野外活動センター、大阪府中央卸売市場管理センター株式会社
作品③「茨木童子の旅」
茨木童子像に市の名所や魅力を表現した特別な衣装をまとわせ、衣装に取り付けたQRコードから新スポット「いばきた」を含む魅力を発信する動画へアクセスできる仕掛けで、茨木市の魅力をより身近に感じてもらう作品。