日本代表・吉田智音選手が銀メダル獲得 ～ＩＦＳＣクライミンググランドファイナルズ福岡２０２５～ -- 摂南大学
摂南大学（学長：久保康之）の国際学部国際学科３年で、スポーツクライミング部の吉田智音（よしだ さとね）選手が、２０２５年１０月２３日～２６日に福岡県飯塚市で開催された「ＩＦＳＣクライミンググランドファイナルズ福岡２０２５」に日本代表として出場し、リード種目でチームとして銀メダルを獲得しました。
■大会概要
大 会 名 ：ＩＦＳＣクライミンググランドファイナルズ福岡２０２５
開催期間：２０２５年１０月２３日（木）～２６日（日）
会 場 ：福岡県飯塚市 筑豊緑地公園／いいづかスポーツ・リゾート ザ・リトリート
特 徴 ：・男女混合の国別対抗戦（リード・ボルダー）
・パラクライミング国際大会を同時開催
・世界６カ国が参戦する、新フォーマットの国際大会
■結果
日本代表チーム（安楽宙斗、吉田智音、野中生萌、谷井菜月）はリード種目決勝で１６１．５ポイントを獲得し、韓国の１６７ポイントに次ぐ２位で銀メダルに輝きました。
本学の吉田智音選手は、リードの世界王者である韓国の イ・ドヒョン選手に並ぶ４３．５ポイントを記録してチームに大きく貢献しました。
また、同大会のボルダー種目決勝では、男女とも完登し、他国に圧倒的な差をつけ有終の美を飾りました。
■吉田選手コメント
今回の大会は男女混合で、これまでとは大きく違う新しいペアコンペのフォーマットだったため、終始新鮮な気持ちで楽しみながら競技に挑むことができました。普段は自分との戦いですが、今回はチーム戦ということで、いつもとは違うプレッシャーを感じたのが印象に残りました。個人としては１位タイで勝ちきれなかったことが心残りですが、この経験を来シーズンへのトレーニングにしっかり生かしていきたいと思います。
今シーズンは、初のワールドカップ優勝、世界選手権２位、ワールドカップ年間ランキング３位と飛躍の年にできたと思います。
一方で、ワールドカップで４位が４回、世界選手権でも準決勝の順位が影響して２位になるなど、あと一歩の課題も残りました。来シーズンが始まるまでに、この差を埋めるトレーニングを構築し、ワールドカップの年間優勝を目指して練習に精進していきたいと考えています。
＜これまでの吉田選手の活動＞
■摂南大学スポーツクライミング部について
摂南大学では２０２２年４月に、関西におけるスポーツクライミングの普及と強化を担うことを視野に入れ、スポーツクライミング部を発足しました。ヘッドコーチにリード種目でＷ杯出場を経験し、現在日本代表チームのコーチを務める中貝次郎氏を迎え、２０２４年には寝屋川キャンパスに国際基準を満たす高さ１２．５ｍ、全幅９．５ｍのクライミングウォール（リード）を新設。部員たちは世界を見据えたトレーニングに日々取り組んでいます。
