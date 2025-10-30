こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
獨協大学学生と草加市内の企業がコラボレーションした新商品2025年11月3日（月・祝）草加商工会議所まつりで販売
草加市内のパン屋「おーぐぱん」と獨協大学学生の共同で「草加せんべいクリスピーパン」など新商品の8種類のパン、「株式会社フクイ」と獨協大学学生の共同で新商品「草加ちょこ煎ばー 抹茶味」を開発しました。本商品は、獨協大学学生の若く斬新な視点と企業の技術を融合した地域の素材や草加市をイメージした商品となっており、2025年11月3日(月)に開催される草加商工会議所まつりより販売開始となります。
■事業の背景・目的
獨協大学、草加市、草加商工会議所は獨協大学学生の創造力を活かし、地域の産業発展に貢献を目指してそうか産学行連携事業を推進しています。今回はその一環として学生と草加市内の企業とコラボレーションして新商品を開発しました。さらに開発した新商品を草加商工会議所まつりで販売することで、企業の販売機会の創出やPR活動を目的にしています。
■新商品
おーぐぱんと獨協大学
・草加せんべいクリスピーパン ・えだ豆ちぎりパン
・たっぷり秋の味覚さつまいもパン ・狭山茶とホワイトチョコパン
・ぱくぱく食べちゃう3種のミニマフィン
・松並木の松の葉パン ・草加せんべいベーコンチーズパン ・激辛！草加産島唐辛子使用焼きカレーパン
株式会社フクイと獨協大学
・草加ちょこ煎ばー 抹茶味
■草加商工会議所まつり
【日時】2025年11月3日（月） 10:20 ～ 16:30
【会場】まつばら綾瀬川公園
▼本件に関する問い合わせ先
獨協大学エクステンションセンター
TEL：048-946-1662
