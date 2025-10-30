1-3月の東京ディズニーリゾート（R）

株式会社オリエンタルランド

2026年1-3月の期間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催し、パークはミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界に一変。東京ディズニーシーでは、ウォーターフロントパークで新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」がスタートします。

加えて、一部のアトラクションではこの期間だけの特別バージョンをお楽しみいただけます。

＜東京ディズニーランド＞

2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催します。パレードルートおよびキャッスル・フォアコートでエンターテイメントプログラム「ミニー＠ファンダーランド」を公演するほか、ミニーが夢に描いたポップでキュートな世界“ミニーのファンダーランド”で、今回新たに、音楽にのせて夜のシンデレラ城にリボンやハートなどが映し出されるプロジェクションマッピングや、ランプポストの上部がハート型のステンドグラス仕様になる等のデコレーションが楽しめる環境演出「ファンダーナイト」も実施。昼に加えて夜も、ミニーの世界に染まったパークを楽しみ尽くせます。

また、12月27日（土）から、アトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」ではマーベル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を実施し、あわせてスペシャルグッズも販売します。

＜東京ディズニーシー＞

アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、世界のダンスと音楽の祭典をテーマにした新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」をアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”（実施期間：2026年4月15日～2027年3月31日）の開始に先駆けて1月14日（水）から公演します。

さらに、2026年1月14日（水）から3月19日（木）までの間、パークの世界観をより一層楽しんでいただけるスペシャルイベント「ディズニーストーリービヨンド」の第3弾をメディテレーニアンハーバーにあるエリア「パラッツォ・カナル」を舞台に開催するほか、アトラクション「タワー・オブ・テラー」は、2026年1月13日（火）から3月31日（火）までの間、通常よりもスリルを味わえるスペシャルバージョン「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」となります。

なお、2026年1月13日（火）から3月13日（金）までの間、大学生、大学院生、短大生、専門学校生の皆さまを対象に、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを、1日お楽しみいただける「カレッジパスポート（期間限定）」を特別価格で販売します。

また、限られた旅程の中で2つのパークを最大限満喫したい方に向けて、2026年1月13日（火）から3月31日（火）までの間、1日で2つのパークを11時以降に自由に行き来できる「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」を販売します。各パークのプログラムやお好きなアトラクション等を自由にお楽しみいただけて、学生に限らず皆さまにお買い求めいただけます。

※詳細は、（https://www.tokyodisneyresort.jp/ticket/park_hopper.html）でご確認いただけます。

【料金】

「カレッジパスポート（期間限定）」：7,000円～9,000円

「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」：

大人 14,500円～18,900円／中人 11,900円～15,500円／小人 8,600円～9,600円

※ご入園日によって料金は異なります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・

購入ページでご確認ください。

※「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」の終了日は未定です。

※「イッツ・ア・スモールワールド」は、NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社が提供しています。

添付資料

◆東京ディズニーランド◆

「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」

【エンターテイメントプログラム】

「ミニー＠ファンダーランド」

公演場所：パレードルートおよびキャッスル・フォアコート

公演時間：約40分（1日1回）

フロート台数：6台

出演者数：約60名

出演キャラクター：ミニーマウス、ミッキーマウス、ドナルドダック、プルート、グーフィーほか

ハートの装飾やポップなドット柄で彩られたとびきりキュートな衣装を身にまとったミニーと仲間たちが、大きなリボンで飾られたフロートに乗って登場します。ミニーはたくさんのゲストの皆さまと仲良くなりたいと、フロートの上やパレードルートを移動しながらパレードを盛り上げます。

※パレードはファンタジーランドをスタートし、１.ファンタジーランド／ウエスタンランド、２.プラザ／キャッスル・フォアコート、３.トゥモローランド／ファンタジーランドで停止します。ご覧いただくエリアによって異なる演出をお楽しみいただけます。

※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

【その他のプログラム】

夜の環境演出「ファンダーナイト」

新たに実施する「ファンダーナイト」では、ポップな音楽にのせてシンデレラ城にプロジェクションマッピングでリボンやハートなどミニーらしいモチーフが映し出されるほか、シンデレラ城前のプラザにあるランプポストの上部がハート型のステンドグラス仕様になる等、辺りをピンク色に照らすデコレーションで夜もミニーの世界に染まります。ミニーの魅力であふれ、夜になりさらにキラキラ輝きが増したパークで、ぜひ仲間と一緒に写真や動画を撮ってお楽しみください。

【デコレーション】

エントランス前のミニー花壇、ワールドバザール中央には大きなリボンのモニュメント、シンデレラ城周辺のリボンやドット柄の装飾など、ミニーが夢に描いたポップでキュートな世界が広がります。

【スペシャルグッズ】

振るとシャカシャカ音が鳴る「ハートフルリング」は振ってパレードを盛り上げたり、フォトプロップスとして仲間と一緒に写真を撮ったりして楽しめるグッズです。ぬいぐるみチャームやマスコットを付けてカスタマイズしてもお楽しみいただけます。また、ミニーのファンダーランドの世界観にぴったりなポップでキュートな色合いのカチューシャやキャップ、トレーナーなどファッションのポイントとなるグッズも販売します。

発売日：2026年1月13日（火）

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合があります。

【スペシャルメニュー】

キュートな見た目もポイントな「リフレッシュメントコーナー」のスペシャルホットドッグ（チーズ＆エッグ）など、ミニーの世界に染まったさまざまな場所で写真撮影をしたくなる、持ち歩きにもおすすめなメニューが登場します。また「クリスタルパレス・レストラン」は、この時期だけのポップでキュートなデコレーションで彩られ、特別な空間でお食事をお楽しみいただけます。

発売日：12月26日（金）

※「クリスタルパレス・レストラン」の装飾は2026年1月13日（火）から3月2日（月）の期間で実施します。

※スーベニア付きメニューは2026年1月13日（火）から販売します。「ミニーのファンダーランド」関連メ

ニューは2026年3月8日（日）まで販売します。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合があります。

◆東京ディズニーシー◆

新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」

公演場所：アメリカンウォーターフロント「ウォーターフロントパーク」

公演時間：約25分（1日2～4回）

アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、世界のダンスと音楽の祭典をテーマにした新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」をアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”（実施期間：2026年4月15日～2027年3月31日）の開始に先駆けて1月14日（水）から公演します。

「ウォーターフロントパーク」でステージを使った新しいエンターテイメントプログラムが公演されるのは約12年ぶりです。

さまざまな文化が行き交いながら発展してきたエンターテイメントをみんなで祝おうというミッキーマウスからの呼びかけに、ディズニーの仲間たちが集まり、世界各地のバラエティーに富んだスタイルのダンスと音楽をそれぞれ披露します。

ショーの途中には、東京ディズニーシー初登場となるディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルをはじめ、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルやディズニー映画『ベイマックス』のヒロも登場し、一緒にお祝いします。

フィナーレシーンではディズニーの仲間たちやダンサーがステージに集まり、それぞれの文化を称えあうと、ショーはいっそう盛り上がりを増します。パイロやリボンが客席を彩り、華やかにクライマックスを迎えます。

※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候等の状況により内容が変更または中止

になる場合があります。

※「ウォーターフロントパーク」は三井不動産株式会社が提供しています。

「ディズニーストーリービヨンド」

ディズニーストーリービヨンドは、パークのエリアやアトラクションにある物語を超えたストーリーの世界にゲストを誘い、パークの世界観をより一層楽しんでいただけるスペシャルイベントです。2023年からスタートしたこのスペシャルイベントは、第一弾、第二弾を東京ディズニーランドの人気アトラクション「ホーンテッドマンション」を舞台に開催しました。第三弾となる今回は、2026年1月14日（水）から3月19日（木）までの間、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにあるエリア「パラッツォ・カナル」に舞台を移して開催します。

今回のディズニーストーリービヨンドは、ゴンドリエを目指す青年カルロの物語です。彼は、ゴンドリエ仲間や街の人々との関わりを通じて成長しながら、カーニバルで一人前のゴンドリエとしてデビューするために奮闘します。ストーリーは全20話あり、17話までがディズニーストーリービヨンド特設サイトや東京ディズニーリゾート公式YouTubeで順次配信されます。（配信日は決まり次第お知らせします。）18話以降は、実際にパークに足を運ぶことで視聴できるほか、「パラッツォ・カナル」内のスポットをめぐり、指定された風景の写真を撮影することでストーリーの続きであるカーニバル当日の物語を楽しめます。

特設サイト：https://www.tokyodisneyresort.jp/special/disneystorybeyond2025/

東京ディズニーリゾート公式YouTube：https://www.youtube.com/@TDRofficialchannel

ストーリーに登場するキャラクターの声は、声優やミュージカル俳優の皆さんが担当します。主人公カルロの声を担当する島崎信長さんをはじめ、石川界人さん、安元洋貴さん、濱田めぐみさんなどが、キャラクターの個性を引き立てます。

パークでは、ストーリーに登場するキャラクターたちの息づかいやカーニバルの雰囲気を感じることができるデコレーションを設置し、物語を追体験できます。「ビリエッテリーア」では、ラジオからキャラクターたちのさまざまな会話が流れ、ストーリーの中に入り込んだように感じていただけます。加えて、カーニバルを楽しめるメニューを「ゴンドリエ・スナック」や「リストランテ・ディ・カナレット」で販売するほか、ディズニーストーリービヨンドと連動するスペシャルグッズも登場します。

◆東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ◆

ショー鑑賞券がついた一部のプランでは、東京ディズニーランドの「ミニー@ファンダーランド」、東京ディズニーシーの「ダンス・ザ・グローブ！」が選択いただけます。また、アトラクション利用券では「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」を選択いただけます。

※「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」は、ディズニーホテルの宿泊に、滞在中のパークチケット

やアトラクション利用券などがついた公式宿泊プランです。

※選択できる体験内容はプランによって異なります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入

サイト（https://reserve.tokyodisneyresort.jp/）をご覧ください。

※「ミニー＠ファンダーランド」の選択開始日および対象プランについては、決まり次第、同サイトにてお知らせします。

◆ディズニーホテル◆

東京ディズニーランドホテルでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」をテーマにしたスペシャルルームをご用意します。さらに東京ディズニーランドホテルとディズニーアンバサダー(R)ホテルのレストランでは、2026年1月13日（火）から3月8日（日）までの間、ミニーが夢に描いたポップでキュートな世界を表現したスペシャルメニューをご提供します。

ディズニーホテルでも、大切な仲間たちと一緒に、ミニーが夢に描く“かわいい”がいっぱいの空間で、心に残るひとときをお過ごしください。

※スペシャルメニューは店舗によって提供期間が異なります。

◆ディズニーリゾートライン◆

ディズニーリゾートラインでは、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。

また、ディズニーリゾートラインオリジナルデザインのスーベニアメダルも登場します。

※写真はすべてイメージです。 (C) Disney