ニジガク推し旅キャンペーン 劇中イラストのオリジナルグッズを東海道新幹線駅構内で販売！

JR東海×ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ハンドタオル ミニキャラver.サイズ：約H25ｍｍ×W250ｍｍ 販売価格：各1,100円（税込）＜販売箇所＞■販売店舗：PLUSTA新大阪幹線中央改札内（東海道新幹線 新大阪駅構内）営業時間6:00～22:00※新幹線改札内への入場には入場券または有効な乗車券類が必要です。■販売期間：11月7日（金）～12月1日（月）※ニジガク推し旅キャンペーン期間と販売期間が異なります。■販売開始時間：オープン（6：00）と同時に販売を開始いたします。©2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー※画像はイメージです。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。※商品の仕様・価格・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。※販売開始時間は変更となる場合がございます。※商品のご予約および取り置きはできません。※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。