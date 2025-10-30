こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ニジガク推し旅キャンペーン 劇中イラストのオリジナルグッズを東海道新幹線駅構内で販売！
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、11月7日（金）より劇場公開予定の映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』」を記念して開催されるJR東海との推し旅コラボグッズを、11月7日より東海道新幹線新大阪駅構内にある「PLUSTA新大阪幹線中央改札内」にて販売します。
JR東海×ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 アクリルスタンド
朝香 果林／宮下 愛／優木 せつ菜／天王寺 璃奈／三船 栞子／ミア・テイラー
サイズ：（本体）約H150ｍｍ （台座）約Ｈ62mm×W68mm 販売価格：各1,760円（税込）
JR東海×ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会スクエア缶バッジ
販売価格：各550円（税込） ノーマル全6種セット3,300円（税込）
※単品購入には、シークレット6種類がございます。
※ノーマル全6種セットにはシークレットが含まれません。
JR東海×ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 デスクマット
販売価格：各3,300円（税込）
JR東海×ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
アクリルキーホルダー ミニキャラver.（全6種）
販売価格：各770円（税込） 全6種セット4,620円（税込）
JR東海×ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ハンドタオル ミニキャラver.
サイズ：約H25ｍｍ×W250ｍｍ 販売価格：各1,100円（税込）
＜販売箇所＞
■販売店舗：PLUSTA新大阪幹線中央改札内（東海道新幹線 新大阪駅構内）
営業時間6:00～22:00
※新幹線改札内への入場には入場券または有効な乗車券類が必要です。
■販売期間：11月7日（金）～12月1日（月）
※ニジガク推し旅キャンペーン期間と販売期間が異なります。
■販売開始時間：オープン（6：00）と同時に販売を開始いたします。
©2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品の仕様・価格・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※販売開始時間は変更となる場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
