フィリピン共和国セブ市における住宅分譲プロジェクト「The Wave Towers」が着工・本格販売開始

NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康）は、シンガポール現地法人（NTT UD Asia Pte. Ltd.）を通じて、Cebu Landmasters Inc.（本社：フィリピン共和国セブ市、CEO Jose Soberano III、以下「CLI 社」）とともに、フィリピン共和国セブ市における分譲タワーマンションプロジェクト「The Wave Towers（ザ・ウェーブ・タワーズ）*」を推進しております。このたび、2025 年 9月に第1期が着工、10月に起工式・グランドローンチイベントを実施し、販売活動を本格化したことをお知らせします。

本プロジェクトは、セブ市の中心業務地区で生活利便性の高いセブITパークに位置しており、2棟からなる約1,400戸の分譲タワーマンションです。株式会社日建設計がコンサルタントとして関わり、ファサードには葛飾北斎の富嶽三十六景 神奈川沖浪裏の「波」をモチーフとしたデザインを取り入れています。

*旧 （仮称）38 Park Avenueプロジェクト

The Wave Towers完成予想パース■物件コンセプトについて

『Rooted in Japan, Rising from Cebu』をキーワードとする本物件は、当社とCLI社がそれぞれ培ってきた開発実績と知見の融合を通じて、日本とセブの住文化を取り入れた新たなライフスタイルを提供します。

住戸プランは、セブITパークで勤務される方々をメインターゲットに据えて、スタジオタイプ（1Rに相当）を中心としており、室内にはシューズボックス（全住戸）、引戸・バスタブ（一部住戸）など日本らしい商品企画を採用しています。また、共用部についてはセブのライフスタイルに合わせてプールやスパなどのアメニティを設けるとともに、メインロビーやラウンジホールには格子模様や木目調で落ち着いた色合いの日本風のデザインを取り入れています。

スタジオタイプ（1Rに相当）2ベッドルーム（2LDKに相当）

※販売において家具・調度品等は含まれません。

1F メインロビー6F アメニティフロア/ラウンジホール6F アメニティフロア/キッズルーム6F アメニティフロア/プール■起工式・グランドローンチイベントの様子

先般行われた起工式においては、行政関係者やプロジェクト関係者によるスピーチや鍬入れが行われました。また、同日に開催されたグランドローンチイベントではNestor Archival セブ市長にもご出席いただき、華やかなムードの中、鏡開きや和太鼓のパフォーマンスなどが行われました。

鍬入れの様子鏡開きの様子■物件概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/122_1_777f7b271415880cedb805d5faff44cb.jpg?v=202510300457 ]

※本リリースの内容は 2025年10月時点の情報であり、今後変更が生じる可能性があります。

■広域地図(C) OpenStreetMap contributors(opendatacommons.org) ※一部加工■周辺地図(C) OpenStreetMap contributors(opendatacommons.org) ※一部加工

（参考）Cebu Landmasters Inc.について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/122_2_3abeb8a216fc78be8a9715cd8dd471a9.jpg?v=202510300457 ]

