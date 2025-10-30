11/1より東海道新幹線モバイルオーダーのコーヒーをリニューアル ～最高品質の豆が織りなす至福の体験～







コーヒー粉は通販でも販売 プレミアムなコーヒーを暮らしにプラス株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2025年11月1日(土)より、東海道新幹線モバイルオーダーサービスで販売するホットコーヒー・アイスコーヒーをリニューアルいたします。また、それに合わせて、当社公式オンラインショップではコーヒー粉の販売を行います。新幹線車内でも、ご自宅や職場でも、ぜひプレミアムなコーヒーをお楽しみください。【リニューアルコンセプト】この度のリニューアルでは、車内で過ごすひとときをさらに豊かにするため、原料を徹底的に見直しました。ホットコーヒーには、コロンビアウィラ県産のスプレモ等級にこだわったオリジナルコーヒーを採用し、深い焙煎を中心に香りとコクを追求。アイスコーヒーには、ペルー産輸出最高等級豆のみを贅沢に使用しました。上質な豆がもたらす極上の香りと味わいで移動時間を満たす、至福のプレミアムなコーヒーとして生まれ変わります。【モバイルオーダーサービスでの発売日】2025年11月1日(土)



【商品価格】

■ホットコーヒー 430円（税込）

■アイスコーヒー 420円（税込）



【販売箇所】

・東海道新幹線「のぞみ」「ひかり」グリーン車 モバイルオーダーサービス

・PLUSTA Bentoリニア・鉄道館

営業時間：11:00～17:00

休業日：リニア・鉄道館の休館日。

※休館日はリニア・鉄道館HPの開館カレンダーにてご確認ください。



【商品紹介】

■ホットコーヒー「コロンビアウィラ県スプレモオリジナルコーヒー」

・アラビカ100％使用

・コロンビアウィラ県産 地域指定 コロンビアスプレモ使用

・３段階焙煎

豊かな自然環境、生育に適した気候と土壌で栽培されたコロンビアのアンデス山系南部のウィラ県の大粒で輸出上位等級のスプレモのコーヒーのみを使用しております。フルシティロースト（深煎り）を中心にシティロースト（中煎り）、ハイロースト（中煎り）の３段階に焙煎してブレンドをした華やかな香り、苦味とコクのある上品な後味が特徴です。



■アイスコーヒー「ペルー産輸出等級最高等級豆を使用したW認証アイスコーヒー」

・アラビカ100％使用

・有機JAS認証

・レインフォレスト・アライアンス認証農園産

・輸出等級最高等級G1のコーヒー豆のみ使用

・深煎りまで焙煎

山岳地帯で自然環境に恵まれた柔らかでマイルドな味わいのペルー産の有機JAS、レインフォレスト・アライアンス認証の「W認証」を取得した農園で環境に配慮して生産された、輸出等級最高等級G1のコーヒー豆のみを使用しております。

深煎りまでしっかりと焙煎して、名水の里として知られる八ヶ岳水系の水で抽出したロースト感のある香り、苦味とすっきりとした上品な後味が特徴です。





【当社公式オンラインショップでの販売】

実際に新幹線車内で提供するホットコーヒーの「レギュラーコーヒー粉」と「コーヒーカップ」をお届けいたします。ぜひ皆さまの日常でも「東海道新幹線グリーン車のコーヒー」をお楽しみください！















■商品紹介（通販）＜商品①＞ 東海道新幹線グリーン車のホットコーヒーセット＜販売価格＞ 税込1,960円＜商品内容＞ ・レギュラーコーヒー粉（１袋＝140g）×２袋・コーヒーカップ20個＜商品②＞ 東海道新幹線グリーン車のホットコーヒー（２袋）＜販売価格＞ 税込1,760円＜商品内容＞ レギュラーコーヒー粉（１袋＝140g）×２袋■販売詳細（通販）＜発売日時＞ 2025年11月1日（土曜日）10：00～＜販売箇所＞ 以下の当社公式オンラインショップ・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」 https://www.jrcp-shop.jp/ ・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」 https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/※画像はイメージです。※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。※店舗の営業時間は変更となる場合がございます。※品切れの際はご容赦ください。※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。本件に関するお問合わせ先【リリースに関するお問合せ先 】株式会社 JR 東海リテイリング・プラスMail:press@jr-plus.co.jp