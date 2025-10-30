“パン屋が消えた団地”に新しい風。 花見川団地で初の「niwa-hana パンまつり」11月3日開催

株式会社絆家niwa-hanaパンまつり イベント

千葉県千葉市花見川区--かつて商店街にあったパン屋の閉店をきっかけに、“焼きたての香り”が消えてしまった花見川団地。

そんな日常をもう一度取り戻そうと、住民や地元店が立ち上がりました。

2025年11月3日（月・祝）、花見川団地内の地域拠点「団地テーブル」（運営母体：株式会社絆家 本社 千葉県流山市）を会場に、niwa-hana panmatsuri（代表 藤岡由紀子）と共同主催で、初の『niwa-hana パンまつり』を開催します。

「パンを選ぶ時間のワクワク感」や「誰かと分け合う温かさ」をもう一度この場所に。

千葉市内外の人気パン屋や焼き菓子店が集い、パンを通じて人と人がつながる“まちのリビング”のような一日をつくります。

■開催概要

日時：2025年11月3日（月・祝）10:00～15:00（予定）

会場：団地テーブル（千葉市花見川区花見川2-42-5）

入場：無料（飲食・ワークショップは別途料金）

主催：niwa-hana パンまつり（@niwahanapanmatsuri）

共催：団地テーブル（@danchitable_hanamigawa）

出店：

🥖パン屋 @pain_de_mini／@pan.knock_official

🍪焼き菓子・ドリンク @2525glutenfree_lab／@cafe.present／@ks_good_doughnuts

🧵雑貨・ワークショップ @iro_sai_clover／@yuki_niwasaki

※出店店舗の詳細はSNSインスタグラムのアカウントより

■共同主宰のコメント

『パンは“焼きたての香り”だけでなく、“人と人をつなぐ香り”でもあります。

この団地で、暮らしの温度をもう一度感じてもらえたらうれしいです』

（平岡雅史：団地テーブル運営／絆家シェアハウス代表）

団地テーブルの様子（店内から）

団地テーブルの様子（商店街側から）■「団地テーブル」とは？

会場となる「団地テーブル」は、「ご近所以上、家族未満」の関係性を育む交流拠点として2025年に本オープンした花見川団地の商店街内の施設。

株式会社絆家の代表 平岡雅史と、一般社団法人ソトノバのパブリックスペースコンサルタントで、コミュニティデザインを担当する岩宗勇希、株式会社SPROUTZ Studio代表で建築家の浅子雄祐と共に、3名の共同主宰で立ち上がった複合交流拠点です。

商店街の一角をリノベーションし、カフェ・日替わり食堂・マルシェなどを通して、世代や職業を超えて人がつながる場所に。地域住民が“お店の店主”になれる「ご近所カフェ」や「小商いシェアハウス」など、団地の暮らしを新しい形で再生する活動が続いています。

「パンまつり」は、この“日常に小さなきっかけをつくる場所”である団地テーブルだからこそ生まれたイベントです。

団地テーブルとは？(https://house.muji.com/ur-hanamigawa/h241227/)

https://house.muji.com/ur-hanamigawa/h241227/

小商いシェアハウス詳細(https://kizunaya-s.com/blog/news/koakinai/)

https://kizunaya-s.com/blog/news/koakinai/

■団地テーブル 共同主宰メンバー平岡雅史株式会社 絆家 代表取締役社長

全国24拠点650室のコミュニティ型シェアハウスを『絆家シェアハウス』ブランドとして運営。0歳から100歳までの多世代・多国籍の方に向けて、シェアする暮らしを広げるため、花見川団地を舞台に、団地を一つのシェアハウスとして見立てる『シェア団地』構想を発起。

岩宗勇希一般社団法人ソトノバ・パブリックスペースコンサルタント／花団もりあげ隊／studio MUNE 代表

東邦レオ(株)にて施工管理・コミュニティディベロップメントを７年間従事後、現在はソトノバにて公共空間のプレイスメイキングと社会実験、ビジョニング等の実践に取り組む。花見川団地への移住をきっかけに商店街活性化に向け「花団もりあげ隊」に所属。『団地テーブル』では主宰兼コミュニティデザインを担当。

浅子雄祐建築家・プレイスプロデューサー株式会社SPROUTZ Studio代表 / 日本スウェーデン建築文化協会事務局長

永く愛される場所をつくるために、営みと空間をデザインする建築家。意匠設計者としての経験と並行し、コミュニティ拠点を取材する独自メディアを創刊。2023年に北欧で学んだサステナブルデザインを基軸にSPROUTZ Studioを創業。

■本プレスリリースへのお問い合わせ

団地テーブル（運営母体：株式会社絆家）

担当：平岡雅史

Mail：info@kizunato.com

Web：https://kizunaya-s.com/blog/news/higawaritencho/

Instagram：@danchitable_hanamigawa