熊本のソウルフード「塩山の南関あげ」を製造販売する塩山食品は、ロアッソ熊本のサポートカンパニーとして地域を盛り上げるためロアッソ熊本をサポートします

熊本のソウルフード「塩山の南関あげ」を製造、販売する塩山食品株式会社(本社：熊本県玉名郡南関町、代表取締役社長：塩山 治彦、以下、塩山食品)は、2025年11月1日よりロアッソ熊本のサポートカンパニーになりました。

「県民に元気を」「子ども達に夢を」「熊本に活力を」を理念として活動されているロアッソ熊本の支援を行うことで、スポーツ文化の発展と熊本の地域振興を応援します。

シーズンは残りわずかですが、苦しい局面であるこの「難関」を乗り越え、さらなる高みへ「あげ」るために「南関あげ」が全力でサポートします。

・ロアッソ熊本公式サイト(https://roasso-k.com/)

●塩山食品株式会社ついて

塩山食品株式会社は、昭和56年から熊本県南関町の名産品、熊本のソウルフードである南関あげを製造しております。九州内のスーパーなどの食品小売店を中心に販売しております。また、遠方のお客様向けにネット通販も行っており全国各地からご注文をいただいております。

近年は、著名人の方にもご愛顧いただき、マスメディアなどでご紹介いただいており、関東を中心に全国各地において南関あげを使用したいなり寿司を提供するお店が多数オープンしており、業務用としても南関あげを全国に出荷しております。

2007年より直売所「特産品センターなんかんいきいき村」を開業し南関あげのアンテナショップとして地元のみならず福岡や佐賀などからのお客様にもご好評いただいております。

●会社概要

商号 ： 塩山食品株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 塩山 治彦

所在地 ： 〒861-0811 熊本県玉名郡南関町大字小原32番地2

設立 ： 平成2年11月30日

事業内容 ： 南関あげの製造、卸、小売り、

特産品センターなんかんいきいき村の運営

資本金 ： 1,000万円

塩山食品ホームページ ： https://www.shioyamasyokuhin.co.jp/

特産品センターなんかんいきいき村ホームページ

： https://www.ikiikimura.net/

いきいき村Instagram ： https://www.instagram.com/nankan.ikiikimura/

塩山食品公式 楽天市場店： https://www.rakuten.co.jp/nankanage/

