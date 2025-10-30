令和の歌姫・ののちゃんと妹・ひーちゃんが本日プレスイベントに登壇！「スタジオアリスの七五三応援大使」に就任し、「七五三テーマソング」を“生歌”で初披露！

株式会社 スタジオアリス

株式会社スタジオアリス（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：牧野俊介）は、2025年4月から 「はじめてみる、キミがいる。」を七五三のブランドタグラインとし、七五三キャンペーンをはじめ各種コミュニケーションを展開しています。日本の伝統である七五三をさらに盛り上げるため、今年七歳を迎えた歌手・子役の村方乃々佳さん（以下、ののちゃん）と妹の日那乃さん（以下、ひーちゃん）を招いたプレスイベントを2025年10月30日（木）にスタジオアリス東京オペラシティ店にて実施いたしました。

当社ではスタジオで撮影する写真だけではなく、七五三というお子さまの成長を実感できる特別な日の「感動」や「非日常感」を大切にしています。

プレスイベントでは、今年七歳を迎えた歌手・子役の、ののちゃんと今年三歳を迎えた妹のひーちゃんが、スタジオアリスのお着物を身にまとい登壇しました。二人は七五三を盛り上げるために「スタジオアリスの七五三応援大使」に就任し、ののちゃんは「これからもっとみんなにお着物を着てもらって、神社にお参りに行ってほしいと思います！」とコメントしました。応援大使就任式のあとは、ののちゃんが「七五三テーマソング」を生歌で初披露。またその後のフリップトークでも、「着ているお着物のどんなところが気に入っていますか？」という質問に対して「着物がカラフルで、お姉さんらしく見えるところ！」と笑顔で回答するなど終始、以前よりも成長したお姉さんらしい姿を見せてくれました。

今年七五三を迎えた二人は、「スタジオアリスの七五三応援大使」に就任。任命状を受け取ると、満面の笑みで「嬉しいです！」とコメントしました。

また、ののちゃんは今年七歳を迎えたことについて「七五三とさよならは寂しいけど、今回の撮影でスタジオアリスのお姉さんたちがとても優しくしてくれて、楽しい七五三になりました！」と感想を述べました。

さらに応援大使に就任後、今回のイベントのために特別に制作した、「七五三テーマソング」をののちゃんに生歌で初披露していただきました。ひーちゃんも、ののちゃんの隣で、歌に合わせてリズムに乗って体を揺らしたり、踊ったりしてののちゃんと一緒に会場を盛り上げました。

終始、ののちゃんは隣にいるひーちゃんの様子を気遣いながらお姉さんらしい振る舞いを見せてくれました。

妹・ひーちゃんとの七五三撮影に「前よりもお姉さんらしくなった！」と答えるののちゃん

姉妹撮影を通じて成長を感じる一面も！

イベントでは七五三にちなんで、ののちゃんの「成長」をテーマにフリップトークを行いました。

MCからの「三歳の時と比べて、大人になったと感じることはありますか？という質問に、「七歳になって、ひーちゃんのことを考えて譲ることができるようになった！」と大人っぽく成長した一面を見せました。

また、「学校とお仕事の両立で大切にしていることはなんですか？」という質問に、「どんなことでも楽しむことです！お仕事はいろんな人に会えるのが楽しいし、学校では友達が100人できました！」と日々楽しく取り組んでいる様子について語りました。

※イベント後に店舗内の実際のスタジオにてデモンストレーション撮影を行っている様子

村方乃々佳さん（ののちゃん）プロフィール

生年月日：2018年5月31日

身 長：108cm

特 技：歌、水泳、公文、跳び箱

2歳5ケ月で出場した「第35回 童謡こどもの歌コンクールこども部門」で「犬のおまわりさん」を歌い、史上最年少で銀賞を受賞。同大会の公式YouTubeチャンネルに歌唱動画がアップされると、「可愛すぎる」「癒される」と日本や韓国のSNS上でも大きな話題に。2021年5月26日、史上初最年少童謡歌手として、2歳11カ月で初のソロ・アルバムをキングレコードよりリリース。

最近は妹のひーちゃんとステージに立つことも。

■代表取締役社長 牧野俊介よりメッセージ～“スタジオアリスで七五三”「はじめてみる、キミがいる。」～

株式会社スタジオアリス 代表取締役社長 牧野 俊介

当社は人生の大切な節目である「七五三」に、写真を通じてご家族の思い出づくりをお手伝いできることを誇りに感じております。お子さまの成長を祝うこの特別な瞬間を、単なる撮影機会としてではなく、ご家族みなさまが心から楽しみ、お子さまの「はじめてみる成長した姿」に出会うことができる価値のある体験機会だと捉え、大切にしています。スタジオアリスの七五三における新ブランドタグライン「はじめてみる、キミがいる。」と、当社のこれからの七五三にぜひご注目ください。

■スタジオアリスの七五三8トピックス（2025年12月31日まで）

■スタジオアリスの七五三出張撮影

スタジオアリスのスタッフがお客様の希望の場所へ参上する、

「七五三出張撮影」については117店舗までエリアを拡大しサービスを展開しています。スタジオアリス店舗で磨いたスキルと、たくさんのご家族の記念日をお手伝いする中で培ったノウハウで笑顔の輪を広げています。

■【プレスイベントにてご紹介】スタジオアリスおすすめコンテンツ

■【新登場！！】カラフル紙絵馬PHOTO

スタジオアリスがおすすめする、七五三新登場サービスの「カラフル紙絵馬PHOTO」は、パパママからのお祝いのメッセージと一緒に七五三をお祝いする、スタジオアリスのオリジナルコンテンツです。

全８色をご用意しており、お好きな色の絵馬をお選びいただけます。

カラフル紙絵馬は、七五三シーズンに店頭で“絵馬の木”に飾られ、2026年1月頃に全国各地の神社にて奉納を予定しています。

＜七五三・絵馬の木ーEma Treeー＞

絵馬を書く親御さんが七五三で願うことは、「ここまで大きく育ってくれてありがとう」

「これからも大きく育って」という願い。そのため絵馬掛けも成長していくことをイメージできる”木”の形にしました。神社によっては 絵馬をご神木にかけたりする神社もあるようです。

カラフル紙絵馬に合うナチュラルな仕上がりにしています。

■【スタジオアリス限定】My Historyフォト

これまでスタジオアリスで撮影された方限定の特別なプレゼント！今回撮影された七五三のお写真と幼いころにスタジオアリスで撮影されたお写真が一つのフレームの中でコラボレーション！

スタジオアリスだから出来る特別な一枚をプレゼントします。

