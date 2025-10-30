日野市役所

　東京２０２５デフリンピック機運醸成として一般財団法人全日本ろうあ連盟のキャラバン隊が日本全国を巡回しており、令和７年１１月６日（木）には日野市役所地下駐車場にてデフリンピックのPR活動を行います。



1.日時　　令和７年１１月６日（木）午後３時開始予定


2.会場　　日野市役所地下駐車場（東京都日野市神明1-12-1）


3.目的　　東京2025デフリンピック機運醸成


4.主催　　一般財団法人全日本ろうあ連盟、東京都聴覚障害者連盟、日野市聴覚障害者協会


5.内容　　オープニングセレモニー（日野市聴覚障害者協会会長挨拶、市長挨拶）、


　　　　　デフリンピックPRなど


6.出席者 有山　一博（日野市聴覚障害者協会会長）


　　　　　古賀　壮志（日野市長）


7.申込


　・取材をご希望の方は、１１月５日（水）午後５時までに、文化スポーツ課まで


　　電話またはメールにてご連絡のうえ、「メディア名」「人数」「連絡先」をお伝えください（メー　　　　　　　　


　　ルの場合は、別紙「取材申込用紙」をお送りいただく形でも結構です。）


　・当日は、午後２時５０分に日野市役所地下駐車場にお越しください。