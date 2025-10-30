1on1 for Singles新宿店でご利用可能年齢を「18～39歳」に変更

株式会社リンクバル

1on1 for Singlesを運営する株式会社リンクバル（代表取締役社長 吉弘 和正、以下「リンクバル」）は2025年11月4日(火)より、新宿店のご利用可能年齢を変更することをお知らせいたします。

■1on1 for Singlesとは（https://1on1.singles/）

1on1 for Singles（ワンオンワン フォー シングルス）とは、「おひとり様」のための1人対1人で出会える相席カフェラウンジです。

東京の新宿・恵比寿・上野・銀座で展開する当サービスは、1人対1人の出会いに特化した、全席半個室の上質な空間をご用意。周りの目を気にすることなく出会いをお楽しみいただけます。

【ご利用可能年齢の変更について】

■変更の背景

これまで新宿店では18歳以上の方にご利用いただいておりましたが、お客様からのフィードバックや実際のご利用状況をふまえ、新宿店を「同世代間のマッチング」により特化した店舗とするため、

ご利用可能年齢を18歳から39歳までとさせていただくこととなりました。

■恵比寿店・上野店・Song 銀座店について

恵比寿店、上野店、Song 銀座店につきましては、これまで通り18歳以上のお客様（年齢の上限なし）にご利用いただけます。これまで新宿店をご愛顧いただいておりました40歳以上のお客様には、大変ご不便をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。 今後は、恵比寿店、上野店、Song 銀座店をご利用いただけますと幸いです。

1on1 for Singlesは、今回の変更を通じて、お客様にとってより価値のある出会いの場を提供できるよう努めてまいります。

■株式会社リンクバルとは（https://linkbal.co.jp/）

リンクバルは「出会いを作るプロ集団」として、人との出会いに楽しさを見出してもらえるよう、一人ひとりの可能性が広がる様々な「出会い」をワンストップでつなぐプラットフォームを提供しています。事業は、イベントECサイト『machicon JAPAN』や恋活・婚活マッチングアプリ『CoupLink』、1対1で出会えるカフェラウンジ『1on1 for Singles』で出会いのきっかけをつくり、カップル成立後は『Pairy』でサポートを行っております。当社は多くのパートナー企業様をはじめ様々なステークホルダーとのつながりによって大きく成長してきました。つながりの大切さを知っているからこそ、そこから生まれる感動や刺激をユーザーの皆様に届けてまいります。

【提供サービス】

・machicon JAPAN（https://machicon.jp/）

machicon JAPAN（マチコンジャパン）は、日本全国で行われるオンライン・オフラインイベントを掲載しております。独身男女の出会いの場だけではなく、さまざまな体験や学び、あらゆる魅力的な「コト」をラインナップし、ワンストップ型の『コト消費のプラットフォーム』を目指しています。

・CoupLink（https://couplink.jp/）

CoupLink（カップリンク）は、真剣に恋活・婚活をはじめたい人のためのマッチングアプリです。お客様の「恋人を作りたい」という想いは、私たちのミッションでもあり、「お客様一人ひとりの恋人ができるまでをサポートする」をコンセプトに運営しています。

・1on1 for Singles（https://1on1.singles）

全ての「おひとり様」に向けた新たな1対1の出会いのサービスです。ワンランク上のプレミアムな空間で、上質な出会いをお届けいたします。

・KOIGAKU（https://machicon.jp/koigaku/）

KOIGAKU（コイガク）は 、恋に悩む大人の女性の恋愛を応援する「恋を学ぶ」情報サイトです。

・Pairy（https://pairy.com/）

大人のカップルが思い出をつくり、残していくためのサービスです。 2人だけのアルバムで写真の簡単整理や、デートプランの検索、デートの日程調整が簡単で男女問わず楽しめる機能が満載です。

