ルース クリス ステーキハウス 創業60周年記念 2025/10/30（木）から特別コース提供開始

トリオ株式会社ルースクリス ステーキハウス 60周年特別コース

ルースクリス ステーキハウスは創業から60年を記念し、「60周年記念コース」をアジア全店舗にて期間限定で提供いたします。普段は大きなポーションで提供されるメニューを、コースの中に凝縮しました。

コースには、ルースクリスを象徴する“シズル”と、ニューオーリンズの豊かな食文化が随所に散りばめられています。名物シーフード料理から、シグネチャーのフィレ・ステーキ、クラシックなデザートに至るまで、世代を超えて愛されてきた豊かな味わいとニューオーリンズの文化、ルース・クリスのホスピタリティが織りなす贅沢な時間をお楽しみください。



ニューオーリンズ創業：60年の歩みと揺るぎない精神

創業者 ルース・ファーテル

1965年、ルース・ファーテルがニューオーリンズでルースクリス・ステーキハウスを創業して以来、「伝統を守り、ディテールを磨き続ける」という理念に忠実であり続けてきました。フランス料理の伝統と、多文化が混じり合う港町ニューオーリンズで創業したルース・クリスは、ステーキだけでなく、スパイス香る地元の名物、シーフード料理にも定評があります。



ニューオーリンズの人々の合言葉は「Laissez les bons temps rouler（さあ、楽しもう！）」。人生を謳歌しようというこの精神は、ルース・クリスの魂にも息づいています。創業から60年、最高のステーキ、心のこもったサービス、そして温かなホスピタリティが変わらぬモットーです。

シグネチャーのとろけるように柔らかなフィレ

記念メニュー

アペリティフ：ルーススペシャルセレクション

乾杯にふさわしい特別な一杯から始まる祝宴。

前菜：シーフードトリオ Seafood TRIO

「クラブケーキ」「ジャンボホタテ」「オイスター・ロックフェラー」。

ニューオーリンズを代表する3品を一皿に。

メイン：プティフィレ (6oz) トリュフクラスト添え Petit Filet (6 oz) with Truffle Crust

熱々のシズルプレートにのせて仕上げる6オンスフィレ。

肉の旨みを閉じ込め、トリュフバターの豊かな香りを纏わせた特別な一皿。



サイドディッシュ：お好みでお選びください

マッシュポテト、マッシュルームソテー、グリルドアスパラガス（オランデーズソース添え）

デザート：ルース特製デザート

創業者ルース・ファーテルのもてなしの心を映す、温かな締めくくり。

期間限定：60周年記念特別メニュー “Celebrate Timeless Moments”

＜提供概要＞

期間：2025年10月30日（木）～11月30日（日）

価格：お一人様 16,900円（別途サービス料10％）

提供店舗（日本国内）：

ルースクリス ステーキハウス 東京

東京都千代田区霞が関３丁目２－６

ルースクリス ステーキハウス 大阪

大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪南館 3F

予約：公式サイト予約ページ：https://www.ruthschris.co.jp/jp/reservations(https://www.ruthschris.co.jp/jp/reservations)

Ruth’s Chris Steak Houseについて

1965年、ルース・ファーテルがニューオーリンズに創業。文化と食の都である同地において、アメリカ最高峰のステーキを「シズルプレート」で提供する独自のスタイルを確立しました。

現在では世界150店舗以上を展開し、米国農務省認定プライムビーフを使用した熟成ステーキと、温かいホスピタリティで世界中のゲストを魅了し続けています。TripAdvisorやWine Spectator、Diners’ Choiceなど数々のアワードにも輝き、高級ステーキハウスの代名詞として確固たる地位を築いています。



女性企業家・ルース女史の波乱万丈 創業ヒストリー

60周年を振り返り、創業者ルースファーテル女史のこれまでの歩みとブランドの沿革をまとめました。数々の困難を乗り越えたドラマチックな軌跡をぜひご覧ください。

ルース女史の創業ヒストリー波乱万丈な創業秘話