「食べる宝石」ミガキイチゴ、今シーズン初摘みいちご出荷

株式会社GRA

株式会社GRA（本社：宮城県亘理郡山元町、代表取締役CEO：岩佐大輝）は、当社が生産するブランドいちご「食べる宝石 ミガキイチゴ」の今シーズン初摘みを迎え、2025年10月31日（金）より、直営ショップのMIGAKI FARM SHOP&CAFE エスパル仙台店POP UPおよび閖上店にて、その採れたてをミニパックで販売いたします。また、初摘みいちごのフレッシュな味わいを贅沢に楽しめる「初摘みいちごフェア」を両店舗にて開催いたします。

この度、宮城県山元町のMIGAKI FARMにて、大切に育てられたミガキイチゴが、今シーズン初めての収穫を迎えました。

ミガキイチゴは、東日本大震災で大きな被害を受けた山元町のいちご産業復興への強い想いと情熱から誕生しました。「食べる宝石」をコンセプトに、熟練のいちご農家の経験と、徹底した品質管理によって一粒一粒を丁寧に磨き上げた、特別なブランドいちごです。

私たちはこれまで、いちご狩り施設「MIGAKI FARM」や「MIGAKI FARM CRAFT」 シリーズの加工品、スイーツ専門店「ICHIBIKO」 などを通して、いちごの甘酸っぱい体験をお届けしてきました。

「初摘みいちごフェア」開催

旬のスタートを飾る今回の「初摘みいちごフェア」では、この特別な初摘みミガキイチゴの最も新鮮でみずみずしい美味しさをご堪能いただきたく、店舗での生いちご販売と、期間限定スイーツを展開いたします。

1. 初摘みミガキイチゴの販売

今シーズン初摘みの新鮮なミガキイチゴをミニパックにして、数量限定で販売いたします。

商品名：初摘みミガキイチゴ ミニパック

内容量：100g

価格：500円

発売日：2025年10月31日（金）

取扱店舗：MIGAKI FARM SHOP エスパル仙台店 POP UP 、MIGAKI FARM SHOP&CAFE 閖上店

2. 初摘みいちごフェア限定スイーツの展開（予定）

採れたての初摘みミガキイチゴを主役に据えた、この時期限定のスイーツも順次展開予定です。

初摘みいちごのチョコがけ： 旬のいちごをシンプルに味わう、とろけるチョコレートとの絶妙なハーモニー（取扱店舗：エスパル仙台店 POP UP）

※写真はイメージです。実際に提供するカップとは異なります。

初摘みいちごクレープ： 「花束」をコンセプトとする閖上店 のクレープに、初摘みいちごを贅沢にトッピング（取扱店舗：閖上店）

※上記メニューは変更になる可能性がございます。

※生のいちごは、天候や収穫状況により販売数が変動、または販売できない場合がございます。

初摘みミガキイチゴは、エスパル仙台、かわまちてらす閖上の両店舗での販売に加え、今後、百貨店などへも順次出荷を予定しており、全国の皆さまへお届けできるよう準備を進めてまいります。

ミガキイチゴ

さらに、新年の幕開けとともに、山元町の「MIGAKI FARM」でのいちご狩りを、2026年1月2日（金）よりスタートいたします（11月1日（土）より予約受付開始予定）。大切に育てられたミガキイチゴを、心ゆくまで摘み取って味わえる、まさに「甘酸っぱい体験」です。

MIGAKI FARM いちご狩りMIGAKI FARM いちご狩り

私たちGRAは、これからも“食べる宝石”ミガキイチゴの生産と、その魅力を活かした商品や体験を通じて、「農業で世界中の地域社会に持続可能な繁栄を」というミッションのもと、地域と人を明るく元気に照らし続けてまいります。

■店舗情報

MIGAKI FARM SHOP エスパル仙台店 POP UP ※テイクアウト専門店

期間：2025年10月1日（水）～2026年1月31日（土）期間限定

所在地：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台東館2F

営業時間：日-木祝10:00-20:00 / 金土祝前日10:00-21:00

電話番号：022-354-1514

定休日：施設休館日に準ずる

MIGAKI FARM SHOP&CAFE 閖上店 ※テイクアウト専門店

所在地：〒981-1203

宮城県名取市閖上中央一丁目6番地 かわまちてらす閖上M-7

営業時間：平日11:00～17:00／土日祝10:00～17:00

電話番号：022-226-7405

定休日：なし

「MIGAKI FARM」公式WEBサイト(https://ichigo-world.jp/)

■株式会社GRAについて

宮城県山元町で、“食べる宝石”「ミガキイチゴ」の生産をはじめとする、農業のこれからの付加価値を様々な角度から考える多様な事業を展開しています。

会社名 ：株式会社GRA

事業内容 ：アグリテックによる農産物の生産および販売

農産物を原材料とする加工製品の製造販売

農業従事者及び新規就農者への支援事業

ミガキイチゴアカデミーの運営

産地ブランド開発、農業経営の国内外展開

代表取締役CEO：岩佐 大輝

本 社 ：宮城県亘理郡山元町山寺字桜堤47

創 業 ：2011年7月1日

設 立 ：2012年1月17日

公式サイト ：https://gra-inc.jp/