「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI 」公式デジタルカードコレクション「B.LEAGUE CARD」にて投票受付中！

りそなグループ B.LEAGUEのサポーティングカンパニーとしてリーグの活動を支援する株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus、本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田宗多朗、以下VOLZ）は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）の公式デジタルトレーディングカードサービス『B.LEAGUE CARD』にて、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」のスターティング5を決定するファン投票の受付を開始いたしましたことをお知らせいたします。

■『B.LEAGUE CARD』について

B.LEAGUEで活躍する選手のデジタルカードをコレクションできる、B.LEAGUE公式サービスです。数千種類を超える豊富なカードデザインに加え、集めたカードで試合結果を予想して楽しむ試合連動機能など、ただ集めるだけではなく、B.LEAGUEの観戦体験を何倍にも拡張する楽しみ方を提供しています。

■「B.LEAGUE CARD」投票について

▼ビジュアル的にも楽しいブースター投票！

B.LEAGUEに所属の選手の中から5名を選び、自分だけのベストファイブを「B.BLACK」「B.WHITE」それぞれに配置して投票します。

「B.LEAGUE CARD」では、1日1票の無料投票が可能になります。

さらに、10連ガチャを引くと1日最大3票投票が可能となります。

・コインガチャ10連：1日1票追加

・クリスタルガチャ10連：1日1票追加

※「B.BLACK」「B.WHITE」の両方に投票を行った時点で1票となります。

さらに、B.LEAGUE公式HPにて中間結果を発表中！

＞＞＞中間結果はコチラ：https://www.bleague.jp/news_detail/id=541095＜＜＜

B.LEAGUE CARDで毎日投票して、お気に入り選手をオールスターの舞台へ導きましょう！

▼投票期間

～2025年11月3日（月・祝）23:59

▼注意事項

※コインガチャ・クリスタルガチャを引いて得られる投票権増加は1日1回です。

※コインガチャ・クリスタルガチャ「1回引く」では投票権は増加いたしません。

※クリスタルガチャは「10回引く」であれば全てのガチャが対象となります。

※チケットを使用するガチャでは投票権は増加いたしません。

※投票権の有効期限はガチャを引いた当日中となります。

※投票後の選手変更は出来かねますのでご了承ください。

※投票権は毎日9:00にリセットとなります。

※ガチャにより増加した投票権は「B.BLACK」「B.WHITE」どちらも投票済みの状態より有効となります。

■シーズンカードデザインを一新

オールスター投票開始に先立って、「B.LEAGUE CARD」は2025-26シーズンへのアップデートを行い、カードデザインも新シーズン仕様にアップデートいたしました。

新しいユニフォームに身を包んだ選手たちのカードを集めながら、新シーズンをお楽しみください。また、カードの裏面には各選手の詳細情報を掲載しています。選手名鑑のようにもご活用いただけます。

■サービス概要

名 称 ： B.LEAGUE CARD （Bリーグカード）

対応端末： スマートフォン、タブレット端末、PC

情 報 料 ： 無料（アイテム課金）

U R L ： https://www.bleague.jp/app/card-collection/

■株式会社VOLZについて

株式会社VOLZ（旧:株式会社Tixplus）は、2025年10月の社名変更を機に、スポーツファンエンゲージメント事業に特化した企業として新たなスタートを切りました。現在、20団体のデジタルトレーディングカードサービスをはじめ、公式チケットリセールサービス、オンラインくじサービス、公式アプリ開発、会場での集客ソリューションなど、多岐にわたるファンサービスを展開しています。VOLZの使命は、独自に開発した各種ソリューションを通じて、ファンとチームの絆を深め、スポーツの価値を最大化すること。スポーツを中心としながらも、あらゆる領域において「ファンのため」を起点としたサービスとソリューションの開発を追求しています。

会 社 名 ： 株式会社VOLZ（ヴォルツ、旧社名：株式会社Tixplus）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： スポーツを中心に、ファンエンゲージメントを高めることを目的としたアプリや

関連する各種サービスの提供ならびに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://volz.co.jp/

