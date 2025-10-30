シンカ、「賃貸住宅フェア2025 in 大阪」に出展

株式会社シンカ

コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」を開発・販売を行う株式会社シンカ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO 江尻 高宏、以下「シンカ」)は、2025年11月26日～27日にインテックス大阪で開催される「賃貸住宅フェア2025 in 大阪」に出展いたします。

会期中には、不動産業界でDXに取り組み「日本一マメな不動産屋」を目指す株式会社のうか不動産(本社:石川県金沢市、代表取締役社長 苗加充彦、以下「のうか不動産」)様をゲストに招き、『顧客対応』をテーマに特別セミナーを実施します。のうか不動産が取り組む地域に根差したサービスや「カイクラ」を活用したDX事例をご紹介いただき、顧客対応に課題を抱える不動産会社を支援します。

出展背景

不動産業界、特に賃貸管理・仲介業務においては、見込み顧客、入居者、オーナーといった多様なステークホルダーとのコミュニケーションの質が、見込み顧客の来店率や入居者・オーナーの継続率に大きく影響します。しかし、入居者からの突発的な設備トラブルやクレーム対応の負荷、オーナーへの報告遅延、繁忙期における電話対応の集中といった多様な顧客対応課題が、担当者依存や情報の属人化などの状態を引き起こしています。

コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」は、着信時の顧客情報表示、通話の録音・テキスト化、AIによる分析機能を活用することで、属人化しがちな顧客対応の質を向上させるDXツールとして導入が進んでいます。

シンカは、この「カイクラ」を活用した『顧客対応の質を向上させる仕組み』をより多くの不動産会社様に知っていただくため、「賃貸住宅フェア2025 in 大阪」に出展いたします。会期中はのうか不動産様と特別対談セミナーを開催し、不動産業界の顧客対応ノウハウについて解説します。

また、ブースでは「カイクラ」のデモンストレーションを実施し、不動産会社が抱える顧客対応課題の解決策をご提案いたします。本機会が、多くの不動産会社様の顧客満足度の最大化と、競争力の向上のきっかけとなるよう尽力いたします。

登壇セミナー概要

タイトル：カイクラで深化する顧客対応 のうか不動産と語るマメなDX

日時：2025年11月26日(水)12:40～13:20

セミナー会場：A会場

登壇者：

株式会社シンカ リアルエステート事業部 部長 鈴木 宏明 (写真左)

株式会社のうか不動産 賃貸管理課 マネージャー 下田一友 様 (写真右)

開催概要

イベント名：賃貸住宅フェア2025 in 大阪

会期：2025年11月26日(水)～11月27日(木)

時間：10:00～17:00

会場：インテックス大阪

ブース番号：B2-11

主催：株式会社全国賃貸住宅新聞社

公式サイトURL：https://zenchin-fair.com/2025/osaka/

カイクラについて

「カイクラ」は、電話/メール/Web会議/SMS/LINE/LINEWORKSなど、様々なコミュニケーションアプリのやりとりを一元管理できる、コミュニケーションプラットフォームです。異なるコミュニケーション手段を用いても、顧客ごとにコミュニケーション履歴情報が整理された状態で閲覧できるため、担当者以外でもこれまでの経緯を把握した上で、顧客対応することが可能になります。

「カイクラ」は2014年8月のサービス開始以来、3,000社、6,000拠点以上で利用されています。2015年12月にNTT東日本正式受託商品として認定され、2016年2月第8回千代田ビジネス大賞特別賞、2018年11月世界発信コンペティション2018においてサービス部門特別賞、2020年11月ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020のASP・SaaS部門支援業務系分野にてベストイノベーション賞を受賞。

2023年1月「ITreview Grid Award」においてCTI部門「2023 Winter Leader」を受賞し、2023年3月にはBOXIL SaaS AWARD Winter 2023 コールセンターシステム(インバウンド)部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されました。

次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ(東証グロース：149A)

代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏

所在地(本社)：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル10階

設立：2014年1月8日

事業内容：ITを活用したシステム企画・開発及び運用、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運用、ITサービス利用のコンサルティング

資本金：394百万円

従業員数：71名(2025年9月末時点)

URL：https://www.thinca.co.jp/

