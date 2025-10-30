東京スカイツリータウン(R)ドリームクリスマス2025 「Special Menu ・ Dinner Course」 「Christmas Cake Collection」

東京スカイツリータウン

東京スカイツリータウンで、気持ち高まるクリスマスメニューを楽しもう！！「東京スカイツリータウン(R)ドリームクリスマス2025」では、スペシャルなクリスマス限定メニューを2025年11月1日(土)～12月25日(木)の期間ご用意しています。さらに、クリスマスケーキや期間限定のディナーコースのご予約も受付けます。お店でも、おうちでもクリスマスをお楽しみいただけるメニューが勢ぞろいでみなさまをお待ちしています。

■東京スカイツリータウン(R)ドリームクリスマス2025 Special Menu ・ Dinner Course

「お肉の専門店 スギモト本店」からは、「松阪牛のカルパッチョ風」。松阪牛の希少部位「トウガラシ」を使用したカルパッチョは東京ソラマチ(R)限定メニュー。 「ココノハ」からは、「メリークリスマス ベリーパフェ」が東京ソラマチ限定で登場。華やかな見た目と、ベリーの甘酸っぱさがクリスマスにぴったりのデザートです。

また、30階、31階の高層階レストランや、東京スカイツリー(R)天望デッキ フロア345にある「Sky Restaurant 634 (musashi)」では期間限定のクリスマスディナーコースをご用意しています。

■Christmas Cake Collection

「銀座ブールミッシュ」からは、「ペティーユ・ノエル」がソラマチ限定クリスマスケーキとして登場。５色の鮮やかなマカロンと華やかな飾りのショートケーキです。

そのほかにも、クリスマスにぴったりなデザートやお食事、そしてクリスマスケーキをご用意！お腹も心も大満足のメニューが勢ぞろい！東京スカイツリータウンで、最高のクリスマスメニューをお楽しみください。

1. Special Menu 色鮮やかなクリスマスメニューが大集合

「東京スカイツリータウン(R)ドリームクリスマス2025」では、2025年11月1日(土)～12月25日(木)の期間中、東京ソラマチ限定メニューを多数ご用意。心躍るクリスマスメニューで聖夜をもっと特別に。

１. お肉の専門店 スギモト本店 「松阪牛のカルパッチョ風」 \2,480

場所:イーストヤード 6階

内容:松阪牛の希少部位「トウガラシ」を使用したカルパッチョ。

２. 世界のビール博物館 「ビア缶チキン」 \3,980

場所:イーストヤード 7階

内容:アウトドア料理の定番。ビールで蒸した鶏肉は柔らかくジューシー、皮はパリッと香ばしく。食欲そそるスパイシーな味わい。

３. インド料理 アマラ 「X’masペアセット」 \4,780

場所:イーストヤード 6階

内容:シェアすればもっと美味しい♪海老ゴマ揚げ、タンドリーチキン、サモサに4種のカレーとナン・ライスの限定セット。

４. くらすわ 「クリスマスツリーのソフト」 イートイン\650 テイクアウト\638

場所:イーストヤード 1階

内容:食べるのがもったいない！宇治抹茶の緑と苺ソースの赤で彩った、クリスマスツリー仕立てのソフトクリーム。

５. アフタヌーンティー・ティールーム 「苺のクリスマスミルフィーユ (紅茶付き)」 \2,300 ※12月4日(木)～販売

場所:イーストヤード 3階

内容:サクサクのパイに、バニラと宇治抹茶の2種クリームをサンド。苺やブルーベリーを彩り、ミルクジェラートを添えて。

６. ココノハ 「メリークリスマス ベリーパフェ」 \1,300

場所:ウエストヤード 4階

内容:食べるだけでクリスマス気分！チョコ＆ストロベリーアイス、豆乳プリン、フレークとベリーソースの華やかなデザート。

2. Dinner Course Sky Restaurant 634 (musashi)クリスマス特別ディナーコース

東京スカイツリー天望デッキ フロア345「Sky Restaurant 634（musashi）」では、期間限定のクリスマスコースをご用意し皆さまのご来店をお待ちしています。地上345mの天空から眺める、クリスマスに彩られた東京の景色と共に、シェフ 柴谷のオリジナルコースをお愉しみいただけます。また、ソムリエ・エクセレンス 久我がセレクトしたワインと合わせ、素敵なひと時をお過ごしください。

期 間 2025年12月19日(金)～25日(木)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ フロア345

時 間 ・クリスマスランチ

11:30～15:00 (最終予約時間13:00)

※鉄板焼きランチのみ ご予約は11:30もしくは13:00にて承ります。

・クリスマスディナー

17:00～22:00 (最終予約時間19:30)

※2時間/2部制のため、ご予約は17:00または19:30にて承ります。

料 金 ・クリスマスランチ

クリスマスランチ「雅」 おひとり様 11,000円 (サービス料・税込み)

クリスマスランチ「幟」 おひとり様 16,500円 (サービス料・税込み)

クリスマスランチ「鉄板焼き・雅」 おひとり様 17,500円（サービス料・税込み)

・クリスマスディナー

クリスマスディナー フレンチコース おひとり様 35,000円 (サービス料・税込み)

クリスマスディナー 鉄板焼きコース おひとり様 44,000円 (サービス料・税込み)

(C) Tobu Hotel Management

お問い合わせ・ご予約

Web https://restaurant.tokyo-skytree.jp/(https://restaurant.tokyo-skytree.jp/)

TEL 03‐3623‐0634 (10:00～18:00)

※別途、天望デッキへの入場料が必要です。

※コース料金にお飲み物代は含まれておりません。

※ディナーコースは事前決済が必要です。

※クリスマスディナーコースのご利用は年齢制限を設けております。(10歳以上)

※クリスマス期間中のランチタイムではお子様プレートのご提供はしておりません。

※ドレスコードをスマートカジュアル

東京ソラマチ(R) 30階・31階のソラマチダイニングスカイツリービューでは、高さ約150mから東京スカイツリーのクリスマス限定ライティングや美しい夜景を眺めながら、クリスマス特別コースをお楽しみいただけます。

■天空ラウンジ TOP of TREE (イーストヤード31階)△店舗内イメージ

Christmas Special Dinner \22,000

特別なディナーコースをご用意しました。名物の”8種類の前菜の盛り合せアミューズタワー”は豪華なクリスマスバージョン、メインディッシュも特選食材での魚肉料理のWメイン。デザートには、季節の華やかさを感じる一皿をシェフが心を込めてご用意します。

予約期間:11月17日(月)～(前日までに要予約)

予約方法:電話・自店HP

提供期間:12月20日(土)～12月25日(木)

■熊本あか牛しゃぶしゃぶ 甲梅 (イーストヤード31階)△店舗内イメージ

特別懐石～匠～たくみ \35,000(サービス料別途)

オマール海老と湯葉のソービニヨンジュレ、低温調理ロースト、ずわい蟹と唐墨、蟹真丈、あか牛しゃぶしゃぶ、あか牛にぎり、シャトーブリアンとフォアグラのソテー、唐墨茶漬け、フルーツの豪華コースです。

予約期間:予約受付中～12月21日(水) ※４日前までに要予約

予約方法:店頭・電話・ソラマチHP内予約サイト

提供期間:～12月25日(水)※要予約

■Series the Sky (イーストヤード31階)

X‘masコース

窓際のお席 \25,000(サービス料込み)

窓際以外でのお席でご案内 \24,000/\23,000

伝統的な広東料理の技法にアジア各国のスパイスを加えた中華レストランから、クリスマスメイン料理を含めたコースをご用意。

予約期間: 受付中～12月23日(火) ※2日前までに要予約

予約方法: 店頭・電話・自店HP・予約サイト

提供期間:12月24日(水)・12月25日(木)

4.Christmas Cake Collection ときめきを包み込むスイーツで、クリスマスの特別な夢を。

東京ソラマチ各店舗で、クリスマスケーキの店頭予約や当日販売を行います。さらに、対象ケーキを早期にご予約いただいた方には、ソラマチ館内で使えるお買物券をプレゼント。特別な日に甘いケーキを召しあがれ！

★ 銀座ブールミッシュ 「ペティーユ・ノエル」 \7,992 ソラマチ限定 数量限定

場 所:タワーヤード 2階

内 容:5色の鮮やかなマカロンと華やかな飾りのショートケーキ。ソラマチ限定 のケーキで特別なクリスマスを演出します。

店頭予約:11月1日(土)～12月7日(日) (ハート)早期予約特典付き ※予定数に達し次第、受付終了

お渡し日:12月23日(火)～25日(木)

店頭販売:12月23日(火)～25日(木)

★ モロゾフ 「クリスマス グルノーブル（ホワイト）」 \1,944 数量限定

場 所:タワーヤード 2階

内 容:くるみ入りのチョコレートクリームをチョコレートスポンジでサンド。花びらのようなホワイトチョコレートで包み込んでいます。

店頭予約:11月1日(土)～12月15日(月) 頃 (ハート)早期予約特典付き ※予定数に達し次第、受付終了

お渡し日:12月21日(日)～25日(木)

店頭販売:12月21日(日)～25日(木)

★ りんごとバター。 「フロマージュ ポム」\2,160 数量限定

場 所:タワーヤード 2階

内 容:濃厚なチーズケーキに、リンゴを敷き詰めて焼き上げたタルト。りんごのムースやマスカルポーネクリームで、コク深く上品な味わいに。

店頭予約:11月 1日(土)～12月20日(土) (ハート)早期予約特典付き

お渡し日:12月23日(火)～26日(金)

店頭販売:12月23日(火)～無くなり次第終了

★ ゴディバ 「クリスマス ガトー オ ショコラ」 \4,298 数量限定

場 所:イーストヤード 2階

内 容:ダークチョコレートをアーモンドパウダー生地に練り込んで焼き上げた焼き菓子です。チョコレートチップが食感のアクセント。

店頭予約:11月 1日(土)～12月7日(日) (ハート)早期予約特典付き

お渡し日:12月16日(火)～25日(木)

店頭販売:12月 1日(月)～25日(木)

(ハート)早期予約特典

11月1日(土)～12月5日(金)の期間に対象ケーキをご予約の方限定で

東京ソラマチ 2階フードマルシェで使える300円お買物券プレゼント！

※ケーキ1台につき、お買物券1枚プレゼント ※お買物券は、お会計時に各店舗にてお渡しします

【―般の方のお問い合わせ】

東京ソラマチコールセンター TEL：0570‐55‐0102（10:00～18:00）

東京ソラマチホームページ https://www.tokyo-solamachi.jp/