【鹿島アントラーズがアクアワールド・大洗に初上陸！】アクアワールド・大洗 × 鹿島アントラーズ スペシャルコラボイベント開催
今回のコラボイベント期間中、アクアワールド・大洗では鹿島アントラーズ応援のための特別水槽の設置、コラボグッズや限定デザインの年間パスポートの販売などを行います。また、11月29日（土）には、アントラーズOBの遠藤 康さんのトークイベントを実施。クラブマスコットのアントンも来館し、一緒に写真撮影をすることもできますので、お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。
さらに、12月6日（土）に開催する２０２５明治安田Ｊ１リーグ第38節 横浜F・マリノス戦には、ミニ移動水族館が登場。トラザメとのふれあい体験などができますので、試合前にぜひお楽しみください。
コラボ企画概要
【アクアワールド・大洗でのコラボ企画】
■ 鹿島アントラーズの応援特別水槽
鹿島灘の荒波にもまれて育つため、身が引き締まっていることが特徴である鹿嶋市の特産品であるマダコ「鹿島たこ」を特別応援水槽に展示します。
水槽内には、鹿島アントラーズの「しかたこ」も隠れているほか、水槽周辺には鹿島アントラーズ仕様の特別装飾も施します。
開催期間：
11月20日（木）～12月14日（日）
設置場所：
アクアワールド・大洗（茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8252-3） 3階 出会いの海ゾーン
展示生物：
マダコ（鹿島たこ）
※生物の体調などの状況により、展示内容が変更になる場合がございます。
■ 数量限定 コラボグッズ販売
海の生きものたちと鹿島アントラーズの特別コラボグッズを販売します。クラブマスコットであるアントンと海のいきもののイラストが描かれたグッズや、選手とサメやイルカ、アシカ、ペンギンたちなどがデザインされたランダム缶バッジ・ランダムキーホルダーもご用意しました。いずれも数量限定での販売となりますので、ぜひお早めにお買い求めください。
販売期間：
11月20日（木）～12月14日（日）
販売場所：
アクアワールド・大洗 3階 スーベニアショップ「モラモラ」
商品内容：
A4クリアファイル 1枚 550円（税込）
アクリルキーホルダー 1個 880円（税込）
ミニタオル 1枚 770円（税込）
巾着 1枚 1,320円（税込）
マグネット 1個 550円（税込）
【ブラインド】缶バッジ（全32種） 550円（税込）
【ブラインド】アクリルキーホルダー（全32種） 550円（税込）
※各商品の在庫には限りがございますので、あらかじめご了承ください。
■ 鹿島アントラーズ限定デザイン水族館年間パスポートの販売
今回の初コラボを記念し、コラボ限定デザインの年間パスポートを期間限定で販売します。発行日より1年間有効で、水族館に何度でもご来館いただけるお得なパスポートです。
販売期間：
11月20日（木）～12月14日（日）
販売場所：
アクアワールド・大洗 チケット販売窓口
販売価格：
大人4,600円、小中学生2,200円、幼児（3歳以上）800円
■ コラボ期間特別デー（11/29）企画！
アントラーズOB 遠藤 康さんトークイベント＆クラブマスコット「アントン」グリーティング
1） 遠藤 康さんトークイベント
アントラーズOBの遠藤 康さんをゲストに迎え、現役時代のエピソードをはじめ、趣味である釣りや在籍中に過ごした鹿嶋市のおすすめスポットの紹介など、ここでしか聞くことのできない貴重な話が聞けるトークショーです。
開催日時：
11月29日（土） 16:00～16:30
開催場所：
アクアワールド・大洗 4階 驚きの海ゾーン オーシャンシアター
※トークイベントへの参加は無料で、どなたでも参加可能ですが、水族館への入館チケットは各自必要となります。
※定員になり次第入場を締め切る場合がございます。
2）クラブマスコット「アントン」とのグリーティング
(C)KASHIMA ANTLERS
クラブマスコットであるアントンが水族館を訪問し、来場された方々との触れ合いや写真撮影会を予定しています。
開催日時：
11月29日（土）
14:30～14:50
※アクアワールド・大洗のマスコットキャラクターも登場予定です。
※上記時間以外にもアントンとの撮影タイムを予定していますので、詳細については、会場でのご案内をご確認ください。
開催場所：
アクアワールド・大洗 総合案内付近
※どなたでもご参加いただけます。触れ合いや写真撮影は無料ですが、水族館への入館チケットは各自必要となります。
※混雑時はお声がけや参加制限を設けさせていただく場合がございます。
※内容は一部変更となる場合がございます。
【横浜F・マリノス戦 ホームゲームコラボイベント in メルカリスタジアム】
■ トラザメと触れ合える「ミニ移動水族館」
２０２５明治安田Ｊ１リーグ第38節 横浜F・マリノス戦でのホームゲームイベントに、ミニ移動水族館が登場。「サメの飼育種類数日本一」のアクアワールド・大洗のトラザメとのふれあい体験を予定してます。
開催日時：
12月6日（土）10:00～14:00
開催場所：
カシマスポーツセンター内メインアリーナ（メルカリスタジアム隣）
※参加費は無料で、どなたでもご参加いただけます。
※内容は一部変更になる場合もございます。