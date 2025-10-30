（株）エーアイの音声認識システム「vGate ASR(R)」、仕上検査専用アプリ『Pro（プロ）仕上検査』に採用のお知らせ

株式会社エーアイ

株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下：エーアイ）は、このたびプライム ライフ テクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：道浦正治）が2025年秋にリリースする仕上検査専用アプリ『CONSAIT Pro仕上検査』に、音声認識システムvGate ASRを採用いただいたことをお知らせします。 『CONSAIT Pro仕上検査』は建設現場のDX を推進するサービス『CONSAIT（コンサイト）』より現場作業の効率化を目的として提供開始されるものです。音声入力をはじめとする機能により、仕上検査の一連の工程を誰でも正確かつスピーディに実施できるよう設計されています。

「CONSAIT Pro仕上検査」へのvGate ASR採用の概要

「Pro仕上検査」は、仕上検査の一連の工程（入力・記録・共有・管理・帳票出力）を、シンプルな操作で誰でも簡単・正確・スピーディに実施できるようにするアプリです。

特に、音声入力・業者の自動振り分け・鳥かご表による進捗管理機能により現場作業の効率化を実現し、情報共有や帳票作成の手間も大幅に削減します。

今回、vGate ASRは騒音環境下でも使える「仕上検査専用の音声入力機能」として採用いただきました。指摘内容を話すだけで、正確に記録します。手がふさがっている状態や、事業主検査などの迅速な対応が求められる場面でもミスなくスムーズに検査できます。

製品については下記より確認ください。

■「CONSAIT 」サービスサイト

https://www.consait.com/

vGate ASRとは

「Pro仕上検査」音声入力のイメージ「Pro仕上検査」で作成される帳票のイメージ

vGate ASRは騒音環境下に強いことを特長とする音声認識システムです。ネットワーク接続を必要とするサーバー型・接続なしで使えるローカル型（また、そのハイブリッド型）の中から、「Pro仕上検査」には機器組み込みによるローカル型を採用いただきました。

ネットワーク接続を必要としないため、どのような現場環境でも音声認識機能がお使いいただけます。また、通常高精度の音声認識を行うためには大量の情報処理が必要になりますが、独自の音響処理技術により処理量を削減することでローカル環境下でも高精度の音声認識を実現しました。

vGate ASR 製品ページ： https://www.ai-j.jp/products/asr/(https://www.ai-j.jp/products/asr/)

vGate ASRに関するお問い合わせ：info@ai-j.jp

建設DXサービス「CONSAIT」について

CONSAITはConstruction（建設）×AI（人工知能）×IT（情報技術）の融合をめざして生まれた建設DXサービスです。建設現場の毎日の記録業務をシンプル化する「CONSAIT Basic」、配筋検査専用アプリ「CONSAIT Pro配筋検査」、AIカメラ計測の「数値」と「画像」で、検査結果を可視化する配筋検査専用AIカメラ「CONSAIT Eye」など、煩雑な作業や距離的・技術的な制約を解消して、現場で働く人たちの快適な環境を支援する製品を提供しています。

