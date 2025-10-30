「メディアレーダー」の資料ダウンロード数が累計150万件を突破！

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242）が運営する国内No.1*¹の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト「メディアレーダー」の資料ダウンロード数が累計*²150万件を突破しました。

メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店(以下、会員)と媒体社・マーケティングサービス会社(以下、掲載社)を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。媒体資料のダウンロードサイトにおける「認知率」「利用率」でNo.1*¹を獲得しています。

会員登録すると、広告出稿先やマーケティングサービスを比較・検討するための媒体資料やマーケティング資料を、無料でダウンロードできます。一方、掲載社はメディアレーダー上に掲載した資料をダウンロードした方の会員情報(以下、リード)を取得することができるため、見込み顧客を獲得する手段として活用できます。

メディアレーダーはこれまでに、SEO対策の強化・大型のセミナーイベント「メディアレーダーWEEK」の定期開催・WEBメディアとの業務提携等により、会員数増加を図ってきました。また、気になるカテゴリーの資料を一括でダウンロードできる「一括ダウンロード機能」や最新資料をいち早くダウンロードできる「メルマガ配信」の提供など、会員の利便性を追求する取り組みを行ってきました。

こうした背景から、資料ダウンロード数が累計*²150万件を突破しました。

会員のメリット

メディアレーダー 年別累計資料ダウンロード数 推移

メディアレーダー会員は、以下がすべて無料で行えます。

「広告業界のトレンドが分かる」

メディアレーダーの人気資料や新着資料は常に更新されています。特に、日々更新される「人気資料ランキング」からは、流行の移り変わりが早い広告業界において、どのような広告手法や媒体が人気なのか、広告業界の最新トレンドや人気資料を知ることができます。

資料を選ぶ時間がない会員は、気になるカテゴリーの資料を一括でダウンロードできる「一括ダウンロード機能」によって情報収集の時間を短縮できます。

「無料セミナーに申し込める」

広告・マーケティングに役立つ無料セミナーを掲載しています。スキル向上から最新マーケティング情報・ノウハウ獲得などに役立つセミナーが公開されており、会員は申込者情報を入力する手間がなく、ワンクリックで申し込めます。

「セミナー動画が視聴できる」

見逃したセミナーのアーカイブ動画を視聴できます。訴求したいターゲット別のセミナーやマーケティングのノウハウが解説されているセミナーなど、豊富なセミナー動画が揃っています。時間や場所を選ばずに、いつでもどこでも情報を得られます。

「提案を募集できる」

メディアレーダーのサイト上で決められた項目を入力するだけで、プロモーション施策の提案募集を行い、複数の媒体社から提案を受けることができます。メディアレーダー会員であれば無料で利用できるため、自分で情報収集を行う時間がない方や、新しい視点からの提案を受けたい方におすすめの機能です。

「会員限定記事コンテンツの閲覧」

企業の経営者・マーケティング担当者や広告代理店の方など、広告・マーケティングに従事する方向けの、これまで知り得なかった意外性のあるコンテンツ内容を掲載しています。経営・マーケティング視点で深掘りした戦略や背景などの企業の裏側に迫ったインタビュー記事や、マーケティングのノウハウの解説記事などを会員限定で閲覧可能です。

「掲載社へ直接問い合わせができる」

メディアレーダーに資料を掲載している掲載社に対して、会員が直接問い合わせを行うことができます。会員は資料掲載ページから「問い合わせ種類（必須）」と「問い合わせ内容（任意）」を回答することで、掲載社へ直接問い合わせを行うことができ、さらに掲載資料が自動でダウンロードされます。

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*¹の広告業界のポータルサイト「メディアレーダー」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*¹調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月

*²2014年リード提供開始から2025 年10月時点の累計