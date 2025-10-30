飲食店の電話注文を音声AIが応対。「Camel AI Call」β版の提供を開始

株式会社tacoms

株式会社tacoms（タコムス）は、飲食店の電話対応を自動化する音声AIサービス「Camel AI Call」のβ版提供を開始しました。本サービスは、店舗にかかってくるテイクアウトの電話注文をAIが自動で受付・応対し、オペレーション負荷の軽減と売上機会の最大化を同時に実現します。

■ サービスリリースの背景：飲食業界の人手不足と多チャネル化への現場対応

飲食業界では慢性的な人手不足が続き、限られた人員での効率運営が喫緊の課題です。また、アフターコロナでもテイクアウト・デリバリー需要が定着し、イートインと店外注文への並行対応が不可欠となりました。

特にランチ・ディナーのピークタイムには、店内接客・調理と並行して10件以上の電話注文が集中し、対応中に接客や調理が滞る、着信の取り逃しによる機会損失・お客様満足度の低下が発生しています。こうした現場課題を解決するため、音声AI技術を活用した「Camel AI Call」を開発しました。

■ サービス概要：飲食店へのテイクアウト電話注文をAIが24時間365日自動で受付

「Camel AI Call」は、お客様からのテイクアウト電話注文にAIが応対し、お受け取り日時やご注文商品などの内容を正確に聞き取り、店舗のタブレットやPOSシステムへ自動連携するサービスです。

今後は、電話による問い合わせ対応、予約受付、デリバリー注文の受付にも順次対応を拡張し、飲食店の電話業務全般をカバーしていく予定です。

詳細は以下のサービスサイトよりお問い合わせください。

https://www.camel-series.com/contact

■ 「Camel AI Call」の特徴

特徴１.：Camelとの連携で既存の店舗オペレーションにスムーズに組み込み

デリバリー注文一元管理サービス「Camel」と連携し、1台のタブレットで各種フードデリバリーやモバイルオーダーと合わせた受注・品切れ設定・受付状況の一元管理が可能です。

また、Camelで連携可能なPOS・販売管理システムであれば、開発不要で、注文のキッチンプリンター自動印字やPOSへの売上情報の連携にも対応します。

Camelで連携可能なPOS・販売管理システム等の一覧については以下をご確認ください。

https://www.camel-series.com/integrations

特徴２.：店舗オペレーションと連携し、欠品・調理時間・営業時間も考慮した正確な注文受付

Camel AI Callは店舗の商品データや営業状況と連携します。これにより、AIが注文を受ける際に、現在の欠品情報、調理にかかる時間、受付可能な営業時間を考慮した上で、適切な注文受付や来店（受け取り）時間の案内を行うことができます。

特徴３.：24時間365日の電話受付で売上機会・お客様の満足度を最大化

AIが24時間365日休むことなく電話に対応するため、営業時間外やピークタイムでも注文を取り逃すことがなくなります。これにより、機会損失の防止・売上拡大やお客様の満足度向上に貢献します。

■ 今後の展開

当社は「Camel AI Call」を皮切りに、飲食業界向けAll-in-One AI Platformの構築を目指しております。今後も店舗運営の効率化と売上向上を支援する各種AIプロダクトを順次リリースしてまいります。

■ 株式会社tacomsについて

tacomsは「発明で、半径5mの人を幸せに」をミッションに、飲食業界向けAll-in-One AI Platform「Camelシリーズ」をはじめ、目の前の1人のお客様を幸せにするために、未だ世にない新しいプロダクトを開発・提供する会社です。

本社所在地 : 東京都目黒区中目黒1丁目1-71 KN代官山本館9階

創業 ：2019年

代表者 : 代表取締役 宮本晴太

主な事業 ：飲食業界向けAll-in-One AI Platform「Camelシリーズ」の開発・提供

サービスURL：https://www.camel-series.com/