【メタリアル・グループ】美容室向け新商品需要予測レポートAIエージェント「Metareal サロンインサイト(Metareal SA)」10/30提供開始

メタリアル・グループの株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、美容室向け新商品需要予測レポートAIエージェント「Metareal サロンインサイト」（以下、Metareal SA）を10月30日（木）に新開発・提供開始しました。

Metareal SAは、美容師のSNS投稿、口コミ、展示会情報などをAIが横断的に解析し、各サロンの新商品導入意欲やブランド嗜好をスコア化するレポートエージェントです。営業担当者は、導入検討ステージごとの関心度を即座に把握し、最適なタイミングで提案を実行。これまで属人的だったサロン開拓を、データドリブンに変革します。

AIが導く新時代をご体感ください。

お問い合わせ先：pr@rozetta.jp

Metareal SAサービスページ：https://metarealsa.cmplt.ai

■開発背景

美容業界では、トレンドやプロダクト情報がSNSを中心に高速で更新される一方、従来の営業は固定リストや年次イベントに依存しがちで、実際の「導入タイミング」を逃すケースが多発していました。

特に新商品ローンチ期には、競合ブランドが先にサロンを囲い込み、提案機会を逸する課題が顕著でした。

Metareal SAは、この「感度の高いサロンをどう見つけるか」という営業現場の悩みに応えるために開発されました。

■Metareal SAの特徴

Metareal SAの主な特徴は以下の3点です。

- 美容師SNS・口コミ・展示会情報を自動解析- 投稿内容やハッシュタグからブランド嗜好、技術トレンド、導入検討フェーズを判定。- 導入意欲スコアと提案タイミングを自動提示- 「関心拡大中」「比較検討中」「導入直前」など、ステージ別に可視化。- サロン別提案テンプレートを自動生成- スコアに基づき、推奨商品・販促施策・会話トピックをワンクリックで資料化。

本サービスは、化粧品メーカーや美容ディーラーの営業担当者／営業企画担当、ブランドマネージャー、マーケティング担当（新商品立ち上げ・販促企画）、サロン支援部門や教育担当（導入後フォロー・製品教育を担う部門）の利活用を想定しています。

■業種特化のAIコンサルティングをさらに強化！Metareal AIによる生成AIシリーズを展開

当社は、「Metareal DD」を第一弾として、金融業界に限らず、さまざまな業種に特化した生成AI「シゴトオワルAI」シリーズ（https://www.metareal.jp/department/shigotoowaruai/）の開発と提供をこれから連続して行ってまいります。この生成AIシリーズにより各業種・各業界それぞれの現場の「困りごと」のより手軽な解決を支援させていただきます。また、当社のAIコンサルティングと組み合わせていただくことで、より早く、より確実なAI導入の成功とその効果が期待できます。

当社のAIコンサルティングの最大の特徴は、"圧倒的な速さ" で「現場で使える・使いたくなるAI」を提供することです。AI技術の進化がどれほど進んでも、最も重要なのは導入企業が現場でどのように活用し、価値を生み出せるかにあります。しかし、現場は基本的に「現状維持」が最も優先されるため、新しい技術の導入には慎重になりがちです。そこで、当社は「正解を提示する」のではなく、「いかにして高速に試行錯誤を回し、現場に適応させるか」に重点を置いたコンサルティングを提供しています。

特に、大手メディアなどAI導入が困難とされていた業界においても、当社は他に類を見ないスピードで導入から実運用までを実現してきました。その成功の鍵は、現場での試行錯誤の回数と速度の圧倒的な多さにあります。

当社のAI導入コンサルティングは、開発を含めた「高速な試行錯誤」によって、現場の壁を突破することにフォーカスしています。

Metareal AIのコンサルティングの特徴（https://www.metareal.jp/metareal-ai-experience/）

1.汎用性よりも専門性に特化

これまでに 6,000社・2,000分野以上 の企業と関わってきた実績を活かし、業界No.1の産業特化ノウハウを提供。各業種の専門業務にすぐに適用できるAIシステムの開発を得意としています。

2.複数のLLMを協調させる「Metareal Agents」

単体のAIモデルでは対応しきれない現場のニーズに応えるため、多数の既存モデルの特徴を協調させる当社独自の「AIオーケストレーション」技術を活用。複数のLLM（大規模言語モデル）の特性を組み合わせることで、高精度かつ最適な出力を実現します。

3.グローバルな知見を活かしたAI開発

CTO米倉・CSO三好が北米・東南アジアなどの現場で目の当たりにしているグローバルな生成AIの知見を必要に応じて活用することで、海外の成功要素を取り込んだ開発を行います。

当社のAIコンサルティングは、ただ技術を提供するのではなく、「現場で本当に使われるAI」を最速で実現することを目的としています。AI導入をお考えの企業様は、ぜひご相談ください。

当社のコンサルティングサービスやCTO米倉への登壇・執筆依頼などのお問い合わせ先：pr@rozetta.jp

また、7月7日（月）より、プレジデントオンラインにてCTO米倉のインタビューを掲載したタイアップ広告を掲出いたしました。ぜひご覧ください。

広告URL：https://president.jp/articles/-/97438

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。（※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名： 株式会社メタリアル

URL： https://www.metareal.jp/

所在地： 東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル

代表者： 代表取締役 五石 順一

設立： 2004年2月

事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先：pr@metareal.jp

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI 翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000 社以上の顧客基盤と技術力を基に、製

薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAI サービスを提供してい

る。

主力サービス：専門用語に強い高精度AI 翻訳「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000 分野・100 言語をカバー

4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ

5. スキャン画像PDF も丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AI ソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AI ツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名： 株式会社ロゼッタ

URL： https://www.rozetta.jp/

代表者： 代表取締役 五石 順一

事業内容： AI 翻訳および専門文書AI の開発・運営