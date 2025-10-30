【かつ雅のおせち】ブロンコビリーグループ「かつ雅」がおせちの予約を承り中！　～11月30日（日）まではお得な早期割引&200個限定の商品も！～

株式会社レ・ヴァン

ステーキハウス ブロンコビリーを144店舗展開する株式会社ブロンコビリーのグループ会社、株式会社レ・ヴァン（本社：愛知県名古屋市 取締役社長：山口隆志）は、愛知県に展開するとんかつチェーン店「かつ雅」「和くら」にて、年始の食卓を豪華に彩る2種類の「かつ雅のおせち」のWEB予約を受け付けております。2025年11月30日（日）まではお得な早期割引価格が適用されます。

「かつ雅のおせち」は2種類をご用意しています！

新春のお祝いにふさわしい、豪華なラインナップをご用意いたしました。年越しそば付きで、心あたたまる年末年始をお迎えいただけます。

■かつ雅のおせち 華（約4～5人前）

販売価格：税込35,424円（早期割引期間中は税込32,184円）

お重サイズ（外寸）：縦260mm×横320mm×高さ49mm

配送：冷凍でお届けします。

年越しそば4人前（230g×2袋）がつきます。

※早期割引期間中は数量限定200個のため、早期割引期間中に予定数に達した時点で一時締切となります。その場合、早期割引期間終了後（2025年12月１日）から通常価格で予約受付を再開いたします。

■かつ雅のおせち 福（約3～4人前）

販売価格：税込27,540円（早期割引期間中は税込24,300円）

お重サイズ（外寸）：縦210mm×横210mm×高さ52mm

配送：冷蔵でお届けします。

年越しそば2人前（230g×1袋）がつきます。

予約方法は簡単&スピーディー！

以下の予約専用ページより、商品選択やお客様情報を入力し登録いただくことで予約が完了します。

https://business.form-mailer.jp/fms/ce7e6bd3307786

「かつ雅のおせち」について

■早期割引締切日

2025年11月30日（日）

■予約締切日

2025年12月15日（月）

■お支払い方法

商品受け取り時に代金引換（代金引換手数料は商品価格に含まれます。）

■商品のお届け

2025年12月31日（水）の9:00～21：00の間に、お客様指定のご住所（北海道・沖縄・離島以外の全国）にお届けいたします。

詳細情報や注意事項等は以下のページをご確認ください。

https://www.katumasa.jp/post-1679/

かつ雅は愛知県に店舗を構え、30年以上続くとんかつチェーン店

愛知県内に、かつ雅10店舗、和くら1店舗を展開しています。

「新鮮な素材」や「職人の手揚げ」、「ごはんやキャベツのお替わり自由」など、料理・サービス・空間にこだわり、とんかつの道を極めたお店です。

株式会社レ・ヴァンについて

株式会社レ・ヴァンは1984年11月に創業し、愛知県内に、かつ雅10店舗、和くら1店舗を展開しております。2024年4月に株式会社ブロンコビリーとグループ化いたしました。「お客様に感動と喜びを与える」「食を通じ地域社会に貢献する」「会社の発展を通じ社員の幸せを実現する」という経営理念のもと、最高のお店づくりを目指してまいります。

▼株式会社レ・ヴァンHP

https://www.katumasa.jp/levan/

▼かつ雅HP

https://www.katumasa.jp/

▼和くらHP

https://tonkatu-no-wakura.com/