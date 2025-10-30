信金中央金庫（以下「信金中金」）は、2025年10月30日開催の理事会において、優先出資者に対する優待制度を拡充することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．拡充の目的

本中金は、優先出資者の皆さまからの日頃のご愛顧にお応えするとともに、優先出資に対する投資魅力を高めるため、優待制度を実施しております。

この度、より多くの方々に優先出資を長期的に保有していただくことを目的として、優待制度を拡充することといたしました。

２．拡充の内容

(1) 現行の優待制度

(2) 拡充後の優待制度

現行の優待制度を継続するとともに、優先出資を１年以上継続保有する優先出資者を対象に３月末の基準日時点における保有口数に応じた優待品（QUOカード）を追加いたします。

ただし、2026年３月31日現在の優先出資者名簿に記載または記録された優先出資者は、初回に限り保有期間にかかわらず対象といたします。

（下表の下線部分が今回の拡充に該当します。）

(注) 継続保有とは、毎年３月末日を基準日として、同一優先出資者番号で連続して優先出資者名簿に記載または記録されていることを指します。優先出資者名簿に記載または記録後、優先出資をすべて売却し、再度優先出資を購入された場合等、同一の優先出資者番号の連続性が中断された場合には、継続保有の要件を満たさないものとして取り扱うことといたします。

３．拡充の時期

2026年３月末日より、拡充後の優待制度を適用いたします。