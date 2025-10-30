スタンプラリー機能・インバウンド（アジア）向け多言語機能を拡充 デジタル観光ガイド「TOWN GUIDE By NICHER TRAVEL」 10月31日（金）北九州 門司港で開始

株式会社 阪急交通社

株式会社阪急交通社（大阪市北区梅田、代表取締役社長 酒井淳）と株式会社ナビタイムジャパン（東京都港区南青山、代表取締役社長 大西啓介）は、両社が共同提供する、デジタル観光ガイド「TOWN GUIDE By NICHER TRAVEL」の機能を拡充し、新たに「スタンプラリー」と、韓国、台湾、香港、中国本土のインバウンド市場に向けた多言語対応の提供を、2025年10月31日（金）より開始します。

「TOWN GUIDE By NICHER TRAVEL」は、その地域独自の魅力を掘り下げ、特定のテーマに沿った観光ガイドを制作・発信するサービスです。このサービスは、地域への送客を促進し、地域ブランディングや活性化を支援します。地図情報と連携することで、魅力的な「モノ」や「人」に出会えるスポット情報を雑誌のように閲覧できるWebサイトを提供しています。

今回の機能拡充により、旅行者はLINEと連携した「スタンプラリー」機能を利用することで、地域をより自由に周遊することが可能になります。「スタンプラリー」はセルフガイドの側面もあり、旅行者の地域周遊を促すだけでなく、「集める・達成する」という新たな体験価値も提供します。

また、従来の日本語・英語に加え、新たにハングル、繁体字、簡体字に対応することで、インバウンド市場へのアプローチを強化します。この機能は、自治体やDMO、交通事業社、宿泊施設のみならず、地域の観光コンテンツ造成や観光施策に取り組む事業者にもご活用いただけます。

なお、今回スタートするスタンプラリーは、門司港共創プロジェクトチーム共同事業体が北九州市・門司港を舞台にした町田そのこさんの人気小説『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』シリーズ（新潮文庫nex刊）と連携し、日本語、ハングル、繁体字で提供されます。

阪急交通社とナビタイムジャパンは、「旅を通じて地域の発展や人々の交流に貢献する」という共通理念のもと、地域の魅力を発信するプラットフォーム「NICHER TRAVEL」により、地域の活性化に取り組んでまいります。

【スタンプラリーの概要】

北九州市・門司港を舞台にした町田そのこさんの人気小説『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』シリーズ（新潮文庫nex刊）と連携したスタンプラリーを実施。

・実施期間：2025年10月31日（金）～2026年1月31日（土）

・参加方法

（1）「TOWN GUIDE By NICHER TRAVEL」から参加

（2）「TOWN GUIDE By NICHER TRAVEL」を見ながら街歩きし、スポットに行き、スタンプを獲得。

詳細、参加方法は、以下のサイトをご確認ください。

https://www.nichertravel.jp/townguide/mojiko-tenderness-brothers

■「NICHER TRAVEL」について

"旅を介して、地域の活性化や人々の交流に貢献する"ことを目指し、株式会社阪急交通社と株式会社ナビタイムジャパンがスタートさせた旅のプラットフォームです。地方自治体や観光協会、企業・ブランド、生産者、クリエイター、地域の人々などを結びつけて、独創的なパッケージツアーを企画・商品化します。エッジの効いた地域体験型パッケージツアーをデザインし、実際に送客を行うことで、招く人と招かれる人の交流促進や地域活性に貢献していきます。

URL： https://www.nichertravel.jp

■ツアー造成/観光/旅行に関するお問い合わせ

関係人口の創出や拡大につながるツアーを作りたい。旅を通して、地域住民と旅行者が触れ合う場を増やしたい。観光ガイドには載らない、地元の魅力を旅行者に知ってほしい、などのニーズにお応えします。お客様の課題やご要望を伺いながらコンテンツ制作を進めます。

本サービスのご利用をご検討の方は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

トラベル事業 地域連携チーム お問い合わせフォーム

https://www.nichertravel.jp/contact

※「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

※その他、記載の会社名または商品名等は各社の商標または登録商標です。

