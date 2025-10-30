坂井市との『地域防災力向上に係る包括連携協定』の締結について

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）は、坂井市の地域防災力のさらなる向上を図るため、坂井市（市長：池田 禎孝）と『地域防災力向上に係る包括連携協定』を１０月２９日に締結したことをお知らせします。

１．背景・経緯

損保ジャパンは、お客さまの安心・安全・健康な暮らしを支える保険会社として、地域の産業の安定的な繁栄と安心な暮らしを支援するノウハウを生かし、市民サービスの向上と地域の活性化に貢献するため、坂井市に連携協定についての提案を実施し、このたびの協定締結に至ったものです。

２．目的

損保ジャパンと坂井市は、相互に密接な連携・協力のもと、大規模災害に備える市民や企業の地域防災力の向上を図り、安心して暮らし続けられるまちづくりを推進します。

３．主な内容

以下の項目において業務連携を行います。

(１) 市民や企業の防災意識の啓発及び防災知識の普及に関すること

(２) 災害時におけるドローンによる情報収集に関すること

(３) 甲及び乙が行う防災セミナー、防災訓練その他の地域防災イベントへの参画に関すること

(４) 甲が実施する職員向けの研修、訓練実施への協力に関すること

(５) 地震保険、建物耐震化、耐震診断の情報提供・啓発に関すること

(６) その他両者が協議し、合意した事項

４．今後について

損保ジャパンは、今後も坂井市と連携し、地方創生サポート運動を展開していきます。

以上