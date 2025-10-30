【京都フランス音楽アカデミー 2026年春の受講生募集！】フランスの一流演奏家によるクラシック音楽のマスタークラス
京都フランス音楽アカデミー
京都フランス音楽アカデミー(https://academie.institutfrancais.jp/)は毎春、フランスからトップクラスの音楽家を招聘し、フランス政府公式機関である関西日仏学館にて、声楽、ピアノ、弦楽器、管楽器の約2週間のマスタークラスを開講しています。
1990年に第1回アカデミーを開催して以来、延べ3800人以上の優秀な若手演奏家が受講しました。クラシック音楽の分野において、30年以上続く日仏音楽交流事業です。
ただ今、2026年春に開講する第35回京都フランス音楽アカデミーの受講生を募集しています。
7年ぶりとなるオーボエクラスも開講します。本物のフランス音楽教育を体験してみませんか？
第35回 京都フランス音楽アカデミー 開催概要
会期 2026年3月24日（火）～4月5日（日）※4月4日（土）は休講
会場 関西日仏学館（京都市左京区吉田泉殿町8）、他
●開講クラス
声楽：シャンタル・マティアス
ピアノ：クレール・デゼール／ブルーノ・リグット／パスカル・ロジェ
ヴァイオリン：ステファニー＝マリー・ドゥガン／レジス・パスキエ
ヴィオラ：ピエール・レネール
チェロ：ジュリー・セヴィヤ・フレッス
フルート：ジャン・フェランディス
オーボエ：マチュー・プティジャン
特別講座（オーケストラスタディ、初見、室内楽）・特別演習：ディアナ・リゲティ
●応募資格 13歳以上の音楽学生、演奏家。国籍不問。
●指導内容 原則として12日間。各受講生は期間中5回の個人レッスン（1回約1時間）を受講。
伴奏、通訳付き。受講生はどのクラスも聴講自由。
●マスタークラスの費用
入学金： 15,000円 *リピーター割引あり。詳しくは、募集パンフレットをご覧ください。
授業料： 160,000円
●その他（オプション）
特別講座（オーケストラスタディ・初見）：15,000円（各回）
特別講座（室内楽）：1名につき60,000円（全4回）
特別演習：コンサート１回につき60,000円（リハーサル2回、ゲネプロ1回を含む）
●応募締切 2025年12月15日（月）（必着）
●合格発表 審査後、2026年1月中旬～下旬頃にメールにて本人に合否を通知
●募集パンフレットのダウンロード(https://culture.institutfrancais.jp/wp-content/uploads/2025/10/AcademieDeMusique2026_half-fold_pamphlet_preview.pdf)
●受講申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7tICsQGEtI97nE68MI74ycoN5t0Xbli3tA6EPU1egR6BMrQ/viewform)
●WEBサイト(https://academie.institutfrancais.jp/)
京都フランス音楽アカデミーの特徴
・教授陣は全員、フランスより招聘
フランスを拠点として活躍する音楽家を１０名以上招聘する講習会は、日本では他に類を見ません。アカデミーの大きな特徴です。
・トップクラスの演奏家による、ハイレベルなレッスン
現役のソリストとして、また室内楽やオーケストラ奏者として、世界中で活躍する教授陣。
技術・表現における指導は勿論のこと、深い教養に基づく楽曲分析等、クラシックの本場で活躍する教授陣のハイレベルな指導には大変定評があります。
・日本にいながらフランス音楽留学
本場フランスさながらのレッスンは、普段のレッスンとは異なった、新たな視点をもたらすことでしょう。各クラスには通訳が付くため、日本語で安心して受講して頂けます。
・刺激を受け、学び、成長するための最適な環境
受講生は他のクラスも自由に聴講することができます。教授陣のみならず、全国から集う音楽仲間から刺激を受ける機会も多いことでしょう。また、室内楽等の特別講座、先生と演奏できる特別演習など、マスタークラス以外にも多様な学びの機会が設けられています。
・フランス音楽留学のためのスカラシップ
パリ・エコール・ノルマル音楽院との提携により、優秀受講生（最大3名）にはフランス音楽留学のためのスカラシップ制度もご用意。対象者は入学金と授業料（1年間）が免除されます。
京都フランス音楽アカデミー 受講生の声（第3４回のアンケートより抜粋）
・先生のレッスンは非常に細かく的確で分かりやすく、直ぐに上達を感じられる革命的なレッスンだと思いました。とても価値のある財産になったと感じました。受講生の皆さまも大変レベルが高く聴講のときも常に刺激を受けながら過ごせました。演奏会ではフランス音楽の素晴らしさ、先生方の驚くべき音楽のセンスと技術に圧倒されました。
・海外の教授から直接ご指導をいただけたり、楽器の種類を問わず自由に聴講することができたり、とても貴重で充実した期間でした。演奏の面では視野が広がり、これからは学んだことを活かして、自分の音楽を磨いていきたいと思いました。
・先生方も演奏はもちろん人柄も素晴らしく、通訳さんも一生懸命毎回のレッスンで通訳してくださり、色んなレッスンに伺っても学ぶことが多く、本当に参加してよかったなと思いました！
・全国から受講を希望されるこちらのアカデミーを幸運にも受講することができたことに、感謝しています。コンサートを聴いて以来憧れていた先生より直接熱心なレッスンを受けることができ、また他のクラスを聴講するとそちらにも有名な先生方がいらっしゃり、贅沢な空間で音楽に集中して学ぶことができた大変貴重な2週間でした。 通訳の方や事務局の方々には丁寧な対応をしていただき、不安を抱えていた心を和らげていただきました。
・テクニックや音楽の流れ方などを分かりやすく教えてくださったため大変勉強になりました。フランスの特色や文化なども交えて教えていただきとても楽しく学べました。来年も是非受講したいと思います。
マスタークラス
マスタークラス
特別講座
第35回 京都フランス音楽アカデミー イベントのご案内
京都フランス音楽アカデミーはマスタークラス以外にも、教授陣のコンサートや公開レッスンなど、一般の方にも開かれたイベントを開催しています。※受講生は入場無料
●公開レッスン(https://culture.institutfrancais.jp/event/35e-academie-cours-publics)
2026年 3月28日（土）、29日（日）11時30分～18時30分
アカデミーの授業は非公開であるため、期間中に各教授１回60分の公開レッスンを全クラス行います。
会場： 関西日仏学館（京都）
聴講料：2,000円（１科目１教授につき）、7,000円（1日通し券）
聴講券：2026年1月発売予定
●音楽学 特別レクチャー(https://culture.institutfrancais.jp/event/35e-academie-conference)
2026年 4月2日（木）15時～17時
上田泰史氏（京都大学大学院人間・環境学研究科 准教授）を講師に迎えて、音楽学に関する特別レクチャーを開催します。
会場：関西日仏学館（京都）
聴講料：1,500円（一般）、1,000円（学生／クラブ・フランス会員）
聴講券：2026年1月発売予定
●第35回 京都フランス音楽アカデミー アンサンブル・スペシャル・コンサート2026(https://culture.institutfrancais.jp/event/35e-academie-concert)
2026年 4月4日（土）14時～
アカデミーに招聘された教授陣によるコンサート。珠玉のアンサンブルをお楽しみください。
会場：京都府立府民ホール“アルティ”
入場料：4,000円（一般）、3,000円（学生／クラブ・フランス会員）
協力：エラート音楽事務所 Tel.075-751-0617
チケット：2026年1月発売予定
●受講生コンサート(https://culture.institutfrancais.jp/event/35e-academie-concert-eleves)
2026年 4月5日（日）13時～
各クラスから選ばれた優秀受講生のコンサートを開催します。
会場：京都市立京都堀川音楽高等学校 ホール
入場料：無料
公開レッスン
教授陣のコンサート
受講生コンサート
35e Academie de musique française de Kyoto
第35回 京都フランス音楽アカデミー
主催：京都フランス音楽アカデミー実行委員会（関西日仏学館内）
後援：京都市、在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ、在京都フランス総領事館
助成：笹川日仏財団
協賛：稲畑産業株式会社、パウエル・フルート・ジャパン、株式会社 ビュッフェ・クランポン・ジャパン、株式会社Liuteria-TAKADA、株式会社 旭堂楽器店
協力：京都女子大学、ANAクラウンプラザホテル京都、ヴィラ九条山
教育提携：パリ・エコール・ノルマル音楽院、パリ国立高等音楽院
京都フランス音楽アカデミー実行委員会
名誉会長：駐日フランス大使
実行委員長：サンドリン・ムシェ（在京都フランス総領事 兼 関西日仏学館館長）
※内容は予告なく変更される場合があります。
最新情報は公式サイト(https://academie.institutfrancais.jp/) にて随時お知らせ致します。
お問合せ 京都フランス音楽アカデミー実行委員会事務局
〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8 関西日仏学館内
Tel. 075-761-2114 （日・月・祝 休）Fax. 075-761-2169
Email. academie@institutfrancais.jp
【関西日仏学館について】
関西日仏学館は、1927年より活動するフランス政府公式文化機関です。フランス大使館文化部を本部とし、京都と大阪でフランス語講座を開講するとともに、文化活動を実施しています。
館長：サンドリン・ムシェ（在京都フランス総領事）
公式サイト(https://www.institutfrancais.jp/kansai/)
●関西日仏学館（京都）
606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8 Tel. 075-761-2105 kansai.kyoto@institutfrancais.jp
●関西日仏学館（大阪）
530-0041大阪市北区天神橋2-2-11 阪急産業南森町ビル9階
Tel. 06-6358-7391 kansai.osaka@institutfrancais.jp