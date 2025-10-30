RAUL株式会社 代表取締役 江田健二が「みやぎゼロカーボンミーティング」で基調講演 ～ 脱炭素経営を解説 ～
2025年10月31日（金）に宮城県仙台市で開催される「みやぎゼロカーボンミーティング」にて、RAUL株式会社代表の江田健二が基調講演を行います。
宮城県では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた産学官民連携組織「みやぎゼロカーボンチャレンジ2050県民会議」を設立し、省エネ化や再エネの導入等をオールみやぎで推進しています。
会員数は302団体（2025年10月15日時点）になり、会員同士の情報交換や交流、取組の周知や横展開などを目的として、県民会議の総会「みやぎゼロカーボンミーティング」を開催することになりました。
みやぎゼロカーボンミーティング
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/r7meeting.html
日時：2025年10月31日（金）
（1） 総 会：13:00～16:20
（2） 交流会：16:30～17:30
会場：エルパーク仙台
仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル（仙台三越定禅寺通り館） ６階
（1） スタジオホール
（2） ギャラリーホール
プログラム
1. 第一部 総会
（1）開会のご挨拶
（2）県民会議事務局からの情報提供
（3）基調講演
「今こそ知りたい！脱炭素経営」 講師：経営コンサルタント 江田 健二
（4）県民会議会員の皆様からの情報提供
（5）県からの情報提供
「ブルー＆グリーンカーボンの取組」
2. 第二部 交流会
・名刺交換会
・環境産業コーディネーター相談会
・学生アンバサダーの紹介
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
https://amzn.to/30PaZTl
「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4425985214/
IoT・AI・データを活用した先進事例8社のビジネスモデルを公開 エネルギーデジタル化の最前線2020
https://www.amazon.co.jp/dp/4885555035/
世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス
https://www.amazon.co.jp/dp/4885554926
ビジネス屋と技術屋が一緒に考える脱炭素
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4274230570/
キーワードでわかる！ 脱炭素と電力・エネルギー［特別編集版］
https://amzn.to/3CdL5e8
図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4297139359/
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： https://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
