





2025年11月1日～30日 栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県民 那須サファリパーク・那須ワールドモンキーパーク 優待キャンペーンのお知らせ

那須サファリパーク・那須ワールドモンキーパークは、11月1日(土)～11月30日(日)の期間中、栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県にお住まいの方を対象に、お得な優待キャンペーンを実施いたします。

過ごしやすい秋の那須高原で動物たちと楽しい思い出を作ろう。

◎那須サファリパーク

【優待内容・概要】

ライオンバス無料

通常大人1,200円、子ども600円の

ライオンバスが無料

◎那須ワールドモンキーパーク

【優待内容・概要】

子ども(3歳～小学生)

1200円 → ６００円

※栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県在住を証明できるもの(免許証、保険証など)をご提示いただきます。

※代表の方1名のご提示にて該当都県外の方も５名様までご利用可能。

※他の割引、サービスとの併用はできません。

◎那須サファリパーク

那須サファリパーク(所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3523)

では、ライオン、トラ、キリン、カバ、サイをはじめ約50種類

500頭羽の世界動物が暮らしています。

マイカー・サファリカー・ライオンバスでライオン、トラ、

キリン、ゾウなどが暮らすサファリゾーンへ。

ライオンバスでは生ガイドを聞きながら、キリンやゾウを

はじめとする草食動物に直接エサやりができます。

◎那須ワールドモンキーパーク

那須ワールドモンキーパーク(所在地：栃木県那須郡那須町高久甲6146)

では、世界中の珍しいサルが大集合。

人懐っこいサルと触れ合える「ふれあい広場」や、

森の中をお散歩するゾウライドや直接エサやりも楽しめる

「ゾウの森」があります。

また、「アニマルシアター」では笑顔と感動をお届けする

アニマルパフォーマンスを毎日開催しています。