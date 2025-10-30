ライオンバス

写真拡大 (全10枚)




2025111日～30日　栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県民 那須サファリパーク・那須ワールドモンキーパーク 優待キャンペーンのお知らせ

 

 

 

那須サファリパーク・那須ワールドモンキーパークは、11月1日(土)～11月30日(日)の期間中、栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県にお住まいの方を対象に、お得な優待キャンペーンを実施いたします。

過ごしやすい秋の那須高原で動物たちと楽しい思い出を作ろう。

 

 

 

 

 

那須サファリパーク 

【優待内容・概要】 　　　　　　　　　

ライオンバス無料

通常大人1,200円、子ども600円の 

ライオンバスが無料 

 

◎那須ワールドモンキーパーク

　【優待内容・概要】

子ども(3歳～小学生)

1200円 → ６００円

 

 

 

※栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県在住を証明できるもの(免許証、保険証など)をご提示いただきます。

※代表の方1名のご提示にて該当都県外の方も５名様までご利用可能。

※他の割引、サービスとの併用はできません。

 

 

 

 

 

 

 

那須サファリパーク

 那須サファリパーク(所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3523)

では、ライオン、トラ、キリン、カバ、サイをはじめ約50種類

500頭羽の世界動物が暮らしています。

マイカー・サファリカー・ライオンバスでライオン、トラ、

キリン、ゾウなどが暮らすサファリゾーンへ。

ライオンバスでは生ガイドを聞きながら、キリンやゾウを

はじめとする草食動物に直接エサやりができます。

 

 

 

那須ワールドモンキーパーク

那須ワールドモンキーパーク(所在地：栃木県那須郡那須町高久甲6146)

 では、世界中の珍しいサルが大集合。

人懐っこいサルと触れ合える「ふれあい広場」や、

森の中をお散歩するゾウライドや直接エサやりも楽しめる

「ゾウの森」があります。

また、「アニマルシアター」では笑顔と感動をお届けする

アニマルパフォーマンスを毎日開催しています。

 

 

 

 