2025年11月1日～30日 栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県民 那須サファリパーク・那須ワールドモンキーパーク 優待キャンペーンのお知らせ
那須サファリパーク・那須ワールドモンキーパークは、11月1日(土)～11月30日(日)の期間中、栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県にお住まいの方を対象に、お得な優待キャンペーンを実施いたします。
過ごしやすい秋の那須高原で動物たちと楽しい思い出を作ろう。
◎那須サファリパーク
【優待内容・概要】
ライオンバス無料
通常大人1,200円、子ども600円の
ライオンバスが無料
◎那須ワールドモンキーパーク
【優待内容・概要】
子ども(3歳～小学生)
1200円 → ６００円
※栃木県・茨城県・群馬県・埼玉県在住を証明できるもの(免許証、保険証など)をご提示いただきます。
※代表の方1名のご提示にて該当都県外の方も５名様までご利用可能。
※他の割引、サービスとの併用はできません。
◎那須サファリパーク
那須サファリパーク(所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3523)
では、ライオン、トラ、キリン、カバ、サイをはじめ約50種類
500頭羽の世界動物が暮らしています。
マイカー・サファリカー・ライオンバスでライオン、トラ、
キリン、ゾウなどが暮らすサファリゾーンへ。
ライオンバスでは生ガイドを聞きながら、キリンやゾウを
はじめとする草食動物に直接エサやりができます。
◎那須ワールドモンキーパーク
那須ワールドモンキーパーク(所在地：栃木県那須郡那須町高久甲6146)
では、世界中の珍しいサルが大集合。
人懐っこいサルと触れ合える「ふれあい広場」や、
森の中をお散歩するゾウライドや直接エサやりも楽しめる
「ゾウの森」があります。
また、「アニマルシアター」では笑顔と感動をお届けする
アニマルパフォーマンスを毎日開催しています。