【名古屋駅】「ぴよりんかたぬきバウム」季節限定のマロン味が『PLUSTA名古屋中央』のポップアップに登場！

株式会社 ぶどうの森

一昨年の発売時に多くの反響をいただいた「ぴよりんかたぬきバウム（マロン）」が、帰ってきた！『PLUSTA名古屋中央』にて1週間の期間限定ポップアップを開催します。

＼『PLUSTA名古屋中央』でしか手に入らない、「ここだけ」のお菓子／

しっとりと焼き上げたバウムクーヘンに、卵白仕立ての白いパウンド生地を重ね、秋のぴよりんを描きました。絵柄のまわりには切り込みが入っており、ぴよりんを型ぬきしながら食べる、遊び心のあるお菓子です。

コクのある栗の風味と甘い香りが広がる「ぴよりんかたぬきバウム（マロン）」は、『PLUSTA名古屋中央』限定での販売。同売り場で展開中の定番「ぴよりんかたぬきバウム（プレーン）」とともに、季節ならではの味わいをお楽しみください。

ぴよりんかたぬきバウム（マロン）ぴよりんかたぬきバウム（マロン）３個セット

今年は、新たに3個セットが登場し、贈り物や手土産として、さらに選びやすくなりました。かわいらしい見た目とやさしい味わいが、秋の日のティータイムを“なごや”かに彩ります。ご自宅でのひとときや、行楽のおともにも。

秋の名古屋駅にお越しの際は、『PLUSTA名古屋中央』にぜひお立ち寄りください。

催事情報

場所：PLUSTA名古屋中央 (名古屋駅在来線中央口改札前)

期間：2025年11月5日（水）～11月11日（火）

営業時間：6:15～22:00 ※催事初日は準備のため10時頃～

取扱い商品：

ぴよりんかたぬきバウム（マロン）

《内容量》1個入

《価格》594円(税込)

ぴよりんかたぬきバウム（マロン）３個セット

《内容量》3個入

《価格》1,782円(税込)