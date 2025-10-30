アイドル界の“禁断の裏側”を描く話題作 電子コミック『枕アイドル』コミカライズ版、明日10月31日（金）より「コミックシーモア」にて独占先行配信開始！
アイドル界の光と闇、そして芸能界の裏側を赤裸々に描いた話題作『枕アイドル』（原作：新堂冬樹）の電子コミック版が、明日2025年10月31日（金）より「コミックシーモア」にて独占先行配信されます。本作は株式会社サイゾーから配信されます。
現在、作品ページ内にて事前予約受付中（新刊自動購入）です。
予約および配信ページはこちら
→https://www.cmoa.jp/title/341888/
（※10月31日（金）より閲覧可能／現在は新刊自動購入受付中）
物語の主人公は、アイドルグループ「ショコラ」のセンター・未瑠（みる）。ソロデビューを夢見て芸能界の暗部へ踏み込む彼女の姿を描いた衝撃のダークサスペンス作品。華やかなステージの裏で、密室交渉・策略・背徳が渦巻く禁断のアイドルストーリーが展開されます。
「売れるためなら、どんなことでもやってやる」――。
笑顔の裏に隠された覚悟と欲望、そして少女の野心が、リアルな描写とともに胸をえぐります。
「禁断」「背徳」「芸能界の裏側」という挑戦的なテーマを掲げた本作は、衝撃的な展開と心理戦で読者を強く惹き込みます。
■タイトル：『枕アイドル』コミカライズ版（電子コミック）
■配信開始日：2025年10月31日（金）
■配信サイト：コミックシーモア（独占先行）
■配信先URL：https://www.cmoa.jp/title/341888/
■配信元：株式会社サイゾー
■作画：有希うさぎ 原作：新堂冬樹
■ジャンル：ダークサスペンス／芸能界ドラマ
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
株式会社サイゾー
URL：https://cyzo.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社サイゾー
