モンブランを味わうようなスイーツ飲料「マロン烏龍」を、11月10日（月）に新発売
飲んだ瞬間広がる、マロンの風味とやさしい甘み
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、モンブランを思わせるマロンの甘み（※1）に烏龍茶のすっきりとした後味が広がる、とろっとなめらかな舌触りが特長のスイーツ飲料「マロン烏龍」を、11月10日（月）に新発売します。
≪製品概要≫
製品名：マロン烏龍
品名：ウーロン茶飲料
容量・容器：480mlペットボトル
希望小売価格税込（税別）：237円（220円）
発売日：11月10日（月）
販売地域：全国
近年、ティースタンドではスイーツをイメージしたドリンクの展開が増えています。なかでも「お茶」と「スイーツ」を組み合わせた飲み物は、スイーツとしての甘さがありながら、すっきりとしたお茶の後味をお楽しみいただけることから人気を集めています。加えて、マロンスイーツ市場は年々拡大を続けており、この5年間で大幅に伸長しています（※2）。
そこで当社は、まるでモンブランを飲んでいるようなマロンの甘みと、なめらかな舌触りをお楽しみいただける、秋冬に好適なスイーツ飲料「マロン烏龍」を新発売します。
「マロン烏龍」は、モンブランを思わせるマロンの甘みと、すっきりとした烏龍茶の後味が絶妙に調和した、とろっとしたなめらかさが特長のスイーツ飲料です。すっきりした後味を引き立てる烏龍茶「水仙」を使用することで、満足感がありながらもさっぱりとした味わいを実現しました。またパッケージには、誰もがマロンとわかる栗のモチーフと温かみのあるブラウンを基調としたかわいらしいデザインを採用しています。
今後も当社は、日々目まぐるしく変わりゆくトレンドから汲み取れる新鮮なニーズに対応した製品を提供し続け、バラエティー豊かなお茶の楽しさを提案してまいります。
（※1）本品はマロンフレーバーを使用しています
（※2）伊藤園調べ/対象期間:2020年～2024年
