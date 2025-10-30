【本革×手縫い仕上げ】レザーブックカバー4×6判～名入れ対応の上質な逸品を贈る
上質な本革を贅沢に使用し、一針一針ていねいに手縫いで仕上げた【レザーブックカバー 4×6判】。
革の質感を最大限に活かした、飽きのこないシンプルなデザインは、使い込むほどに深みと艶が増し、自分だけの風合いへと育ちます。
文庫本より少し大きめの4×6サイズで、ビジネス手帳やノートにも対応。
内側のステッチには職人の確かな技が息づき、ページを開くたびに心地よい上質感を感じられます。
名入れ刻印にも対応しており、大切な方へのプレゼントや記念品にも最適。
誕生日や入学・就職祝い、父の日やクリスマスなど、特別なシーンに「世界に一つの革カバー」を贈ることができます。
日本国内で丁寧に製作されたハンドメイドの逸品。使う人のライフスタイルに寄り添いながら、
時を重ねるごとに美しく変化していく“相棒”のような存在です。
【本革-手縫い仕上げ】レザーブックカバー 4×6～名入れ可
https://naire-shop.com/naire-kakura-037/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333093&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
