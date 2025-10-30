【軽井沢星野エリア】森と光が織りなす″没入型″スケート体験「スターダスト・アイスリンク」を開催！

星野リゾート「スターダスト・アイスリンク」イメージ

軽井沢の豊かな自然に囲まれた「軽井沢星野エリア」の屋外スケート場「ケラ池スケートリンク」では、2025年12月1日（月）から2026年2月1日（日）までの期間、夜間限定で光の演出「スターダスト・アイスリンク」を開催します。

2回目となる今年は"森の神秘"をテーマに、星屑が降り注ぐような光と音色が調和する幻想的な空間を演出。入口に新登場する「星屑のトンネル」を抜ければ、そこはきらめく非日常の世界です。リンクの中では、滑るたびに輝く光るスケート靴「スターライトシューズ」が、まるで夢の中にいるかのような特別な体験へと誘います。

特徴1 きらめく星のオブジェとミラーボールが輝く、新感覚の“没入型”スケート体験

上空からみた「ケラ池スケートリンク」

テーマは"森の神秘"。リンク全体を包み込む光の演出と、星屑が降り注ぐような音色が調和し、星空を滑っているような非日常感を味わえます。リンクを囲む木々には星や宝石をモチーフにしたオブジェが飾られ、ミラーボールの輝きとともに、夜空が広がるような幻想的な世界が広がります。

リンク上に光の粒が広がるミラーボールと星のオブジェ

特徴2 新登場！「星屑のトンネル」をくぐり、幻想の世界へ

「星屑のトンネル」のイメージ図

今年は、高さ3メートル・全長9メートルのトンネルが入口に新登場します。ミラーボールの無数の光が煌めく光の道を通り抜けることで、一歩足を踏み入れた瞬間から「スターダスト・アイスリンク」の幻想的な世界が広がります。

特徴3 滑走を彩る、光のスケート靴「スターライトシューズ」

「スターライトシューズ」

数量限定で、光るスケート靴「スターライトシューズ」をレンタルできます。滑るたびに靴が輝き、リンク全体を包む光の演出と融合することで、ご自身が幻想的な作品の一部になったかのような特別な体験を楽しめます。夜の森でのスケートが、より一層非日常的で魅力的なひとときになります。

ケラ池スケートリンクとは

「森を感じるスケートリンク」がコンセプト。秋の紅葉の時期からスケートリンクが現れ、厳冬期には池の全面が凍って天然氷でのスケートができるようになります。国設「軽井沢野鳥の森」に隣接し、周辺には多くの野鳥や動物が生息する環境です。

公式WEBサイト：https://www.hoshino-area.jp/kera-ike-icerink/

「スターダスト・アイスリンク」概要

期間：2025年12月1日～2026年2月1日 ＊1月14日・22日は休業

時間：16:00～18:00（スケートリンクの最終受付17:15）

場所：軽井沢星野エリア ケラ池スケートリンク

料金：入場無料

※スケート靴のレンタル料が必要です。靴をレンタルすれば、どなたでも体験可能です。

備考：天候により営業を休止する場合があります。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

例年12月中旬頃まで人工エリアのみの営業となります。

【参考】クリスマスは「やどりぎ」の光に包まれて。ハルニレテラスの特別な街並み

軽井沢星野エリアでは、2025年11月22日（土）から12月25日（木）までの期間、エリア全体を温かな光で包むクリスマスイルミネーション装飾を施します。「幸せの象徴」とされる「やどりぎ」の飾りが施された小さな街「ハルニレテラス」と、高さ10mのクリスマスツリーが輝く「もみの木広場」が遊歩道で繋がれます。また期間中、やどりぎの実に見立てた照明「やどりぎランタン」を手に、エリアの散策を楽しむサービスを提供します。

あたたかな光で包まれるハルニレテラスの街並みもみの木広場にある高さ10mのクリスマスツリーエリア内を繋ぐ「やどりぎランタン」

「軽井沢星野エリアのクリスマス」概要

開催期間：2025年11月22日～12月25日

点灯時間：16:00～22:00

「やどりぎランタン」概要

期間：2025年12月の土日、および12月20日（土）～ 25日（木）（合計10日間限定）

時間：16:00～19:00

場所：ハルニレテラス、もみの木広場（トンボの湯横）

内容：やどりぎの実に見立てたランタンを数量限定で貸し出し

料金：無料

軽井沢星野エリア

大正時代、文豪や芸術家が集い、コミュニティが形成されていた軽井沢星野エリア。古くから、多くの人々に愛され続けているこの場所は、現在、自然や文化を愛する人々が集う「小さな街」になりました。

所在地 ：〒389-0194 長野県軽井沢町星野

電話 ：050-3537-3553

アクセス：JR北陸新幹線軽井沢駅から車で約15分

URL ：https://www.hoshino-area.jp/

冬のハルニレテラスの街並み